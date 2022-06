Un choque en la vía a la costa, cerca del kilómetro 8 en el sentido Santa Elena Guayaquil, generó atascos en la arteria principal por casi dos horas; pero el hecho, más allá de causar molestias a los conductores, otra vez, los empujó a cuestionar cuándo se habilitará una vía alterna en el sector.

"Si con un choque el tráfico se vuelve tan pesado, qué pasará si hay un incendio terrible; si un tráiler se vira y obstaculiza toda la vía; o si hay un terremoto y se parte la arteria... Ojalá nada de esto pase, pero a ver, son escenarios reales que simplemente nos dejarían atascados por horas y horas interminables", señaló Lula Cáceres, quien habita en la ciudadela Los Ángeles; y este 16 de junio llegó tarde al trabajo a causa de este imprevisto.

Hubo un accidente en Vía a La Costa de algunos carros y el tráfico está pesado desde las 7 am y aún continúa. — Soledad Patiño (@solepatinoa) June 16, 2022

Aunque el choque, que fue múltiple, se reportó a las 8:15; recién a las 10:45, según confirmó la ATM, los carriles quedaron totalmente habilitados. "Ya finalizó la asistencia de las entidades de emergencia. Las vías al momento quedan expeditas a la circulación vehicular", publicó la entidad en su página oficial cerca de las 11:00.

Uno de los vehículos afectados este 16 de junio en el lugar. Cortesía

"¿Por que no mueven a la derecha el carro afectado y listo, no puede ser que llevan más de una hora y no resuelven nada. La cola de carros da hasta Costalmar, y los que quieren virar en el primer retorno para entrar a Puerto Azul están bloqueados. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas?", se quejó Marcos Veloz, vía Twitter.

¿Hasta cuándo no hay soluciones viales alternas aquí? Una moto se daña y el tráfico se congestiona. Por favor, alcaldesa Cynthia Viteri, hay prioridades y decisiones a tomar urgentes, se quejó el conductor Jorge Aguirre.

Independientemente del accidente, no deberían cerrar las salidas y entradas desde y hacia la perimetral en la vía a la costa, eso es un caos tremendo, no se como no se dan cuenta. El tráfico debe fluir, no estancarse... — Vale Ramos Ollague (@vramos0294) June 16, 2022

Para Maricela Estupiñan, la alcaldesa de Guayaquil sigue sin tomar en serio los problemas y preocupaciones que agobian y asfixian a este sector, considerado uno de los polos en desarrollo del Gran Guayaquil. "No hay mejoras con el tráfico, ni rastro de que tendremos una vía alterna, la ciclovía que tenemos de vecina no es la mejor; no hay áreas verdes comunales, los pasos peatonales tampoco sirven... En fin, hay tantas deudas con nosotros, que el atasco de hoy es solo una raya más al tigre", se quejó.