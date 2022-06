La incertidumbre de vivir en las urbanizaciones y los barrios que colindan con la autopista Narcisa de Jesús mantiene en vilo a los ciudadanos, que a diario se quejan de la falta de seguridad y parques públicos. Para los residentes, la zona repite exactamente los mismos problemas que sufre la vía a la costa y La Puntilla, en Samborondón.

“Somos el espejo de todo lo malo, de la falta de planificación del Cabildo. La Narcisa de Jesús se ha vuelto tan insegura, que le roban a la misma autoridad. Si a ellos les pasa eso, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Que nos maten, acaso? Lo que vivimos es aterrador”, manifestó Xavier Bolaños, residente de la ciudadela Metrópolis, al referirse al robo a un patrullero de la ATM (Agencia de Tránsito y Movilidad) alrededor de las 05:00 de ayer.

Allí, un agente quedó herido producto de un disparo propinado por uno de los delincuentes, que se movilizaban en moto.

A la altura del Parque Samanes un agente ATM fue baleado CORTESÍA

Esta situación, que ha incrementado todavía más la preocupación de las familias, los obliga a exigir a las autoridades que instalen una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), inexistente en los más de 12 kilómetros de extensión que tiene la autopista.

“Hace una semana hubo un asalto justo fuera de la garita de la etapa F de Metrópolis 2. Y por ser la UPC que nos atiende la de Las Orquídeas, situada a seis kilómetros, el ladrón huyó. A los agentes les tocó recorrer parte de la Francisco de Orellana, tomar un puente, llegar hasta la autopista, ir de un carril a otro, con tremendo tráfico que hay allí, para entrar recién a la urbanización. Demoró una hora en llegar. Es absurdo. No hay un solo ser, ni siquiera un metropolitano, que nos resguarde aquí”, insistió Bolaños, al asegurar que ni siquiera a las camionetas de las que tanto habla la alcaldesa Cynthia Viteri se las ve.

En esta avenida, donde se levantan 18 urbanizaciones, un colegio y al menos cuatro plazas comerciales, no hay ningún destacamento policial, pese a que las promesas respecto a su existencia han proliferado en repetidas ocasiones. “Hace cuatro años la alcaldesa, cuando era candidata, se reunió con nosotros y nos prometió una UPC y un montón de cosas más, pero hasta ahora no ha cumplido con nada. ¿Acaso no pertenecemos a Guayaquil?, ¿Por qué no somos atendidos? Vivimos exactamente el mismo calvario que vive vía a la costa. No somos nada para la Alcaldía”, cuestionó Antonio Barco, líder de la urbanización Victoria del Río.

Frente a esta necesidad, EXPRESO solicitó una entrevista al jefe del Distrito Modelo, que tiene a cargo la Narcisa de Jesús, para saber cuándo se construirá una UPC y cuántos agentes vigilan de forma permanente el área y en qué tramos; pero desde el departamento de comunicación, aseguraron que hoy nos la darían.

Las zonas se encuentran llenas de monte y a oscuras MIGUEL CANALES (ag-expreso)

“Solo en la urbanización Mucho Lote 2, integrada por 11 etapas, habitan 15.000 familias. Imagínese sumando el resto. ¿Quién responde ante tantas familias? No es una opción que nos den ese servicio, es una obligación. Policía, Municipio, Gobernación, hagan algo. No miren de lejos lo que pasa y luego digan que lamentan lo que vivimos”, dijo Tatiana Arias, residente del sector.

Se necesita una UPC urgentemente en la avenida Narcisa de Jesús. Los agentes de la UPC más cercana demoran demasiado en llegar. Una hora, a veces más. Nos sentimos totalmente abandonados. Antonio Barco

​Líder barrial

Pero en esta ruta, que colinda además con vecindarios como Guayacanes y Sauces y se conecta con la Alborada, otra queja que toma fuerza recae en la falta de un parque público. “Aquí creen que las áreas verdes que tenemos dentro de cada ciudadela son suficientes, y no, no lo son. Me arrepiento tanto de vivir aquí. No hay donde jugar, no hay áreas verdes, no hay canchas, no hay nada. No hay ni sombra, solo cemento”, coincidieron Gaby Delgado, de Paraíso del Río, y José Miguel Báez, de La Romareda.

De hecho, es tal la necesidad que en el recorrido que hizo EXPRESO constató que diez niños armaban una improvisada cancha de fútbol sobre la vereda, a escasos metros de la avenida, por donde transitan hasta tráileres y buses interprovinciales.

Apenas la semana pasada, este Diario publicó un reportaje sobre las vías más peligrosas que reportan mayor cantidad de accidentes de tránsito. La Narcisa de Jesús ocupó el primer lugar en todo Guayaquil.

“No hay parques y los niños necesitan jugar. ¿No es acaso este un derecho de los niños?”, cuestionó Luis Mocha, mientras veía cómo su hija utilizaba el pasamano de una baranda como juego infantil. En el sitio, unos niños cargaban los arcos en su hombro para terminar la cancha, y otros colocaban cañas para demarcar el terreno y evitar que el balón se vaya a la calle.

Desorden. La ausencia de parques y áreas verdes provoca que los menores, en su afán de divertirse, transformen las veredas en canchas de fútbol. MIGUEL CANALES (ag-expreso)

Durante la noche, el tránsito se vuelve pesado y las largas filas de autos son lo único que ilumina la carretera y las veredas a lo largo de 3 kilómetros, cerca de Samanes, donde en cambio la maleza hace del lugar una selva, que da cobijo a los delincuentes, se quejó Alonso Monar, residente de Acuarelas del Río