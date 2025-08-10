Barcelona SC vence a El Nacional y se acerca al liderato de la LigaPro 2025

Con goles de Janner Corozo y Miguel Parrales, Barcelona se impuso 1-2 a El Nacional y retomó el segundo lugar del torneo

Barcelona llegó al partido ante El Nacional con la gran posibilidad de recuperar el segundo lugar de la LigaPro y acortar la distancia con el líder, Independiente del Valle.

Los amarillos demostraron que no iban a desaprovechar esta opción y desde el inicio del juego tomaron el control de las acciones ante unos puros criollos que prefirieron ceder el balón a su rival y apelar al contragolpe.

Esto hizo que los toreros pongan el ritmo del juego y poco a poco lleven peligro al arco de David Cabezas.

Al minuto 20, un error en la salida de José Flor fue aprovechada por Brian Oyola que inició el ataque y tras una jugada colectiva con Joaquín Valiente y Miguel Parrales terminó con el gol de Janner Corozo.

Fue la primera victoria en la altura para el DT Ismael Rescalvo en Barcelona GUSTAVO GUAMÁN

Parecía que el golpe iba a ser muy fuerte para los locales, pero apareció su dupla ofensiva para la reacción.

Lina Bina, actriz de cine para adultos, muere a los 24 años: esta fue la causa Leer más

Djorkaeff Reasco le dio un preciso pase a Jonathan Borja, quien le ganó en velocidad a Bryan Carabalí y con un suave remate derrotó al arquero Ignacio de Arruabarrena (24’).

El DT Ismael Rescalvo mostraba su molestia por el error en la marca que daba vida a los militares.

El Ídolo pasó el susto y retomó el control del partido con Jean Carlos Montaño y Jhonny Quiñónez como dueños del mediocampo.

Y nuevamente de una falla de los puros criollos se puso en ventaja cuando el arquero David Cabezas salió desesperado de su arco, embistió a Corozo y el árbitro Anthony Díaz decretó el penal.

Parrales, con un preciso remate, marcó su noveno gol el torneo y el dio tranquilidad a Rescalvo (35’).

Miguel Parrales marcó el 2-1 a favor del Ídolo. gustavo

El Ídolo mantuvo el control



En el segundo tiempo se facilitaron los planes de los toreros por la salida por lesión de Borja, quien era el generador de juego ofensivo del Rojo.

La tónica se mantuvo con los visitantes teniendo el control del balón y con claras opciones de aumentar el marcador, en especial con Corozo, la más clara con un remate que se estrelló en el poste (68’).

Los puros criollos, en cambio, no lograban aprovechar los pocos acercamientos al arco amarillo, más por el ímpetu de Reasco y de Fricson Borja, que por jugadas elaboradas, pero no lograron evitar el triunfo 2-1 de los toreros.

Fue la primera victoria en la altura para Rescalvo en Barcelona y en un momento clave ya que asume el segundo lugar del torneo, con 44 unidades, y reduce a seis puntos la distancia ante Independiente del Valle (50).

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.