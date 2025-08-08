Octavio Rivero: Barcelona SC ofrece novedades sobre su evolución médica

Octavio Rivero era el hombre gol de Barcelona SC y se lesionó, la hinchada espera su regreso de urgencia

Rivero y su lesión que lo tiene alejado de las canchas.

Eran exactamente las 06:06 del viernes 8 de agosto cuando Barcelona SC sorprendió a su hinchada con el informe oficial número 99. En un comunicado que generó más preguntas que respuestas, el club detalló la situación de Octavio Rivero, el delantero uruguayo que tiene a toda la afición amarilla en ascuas por su lesión y ausencia en el equipo.

A pocas horas de enfrentar a El Nacional en Quito, por la fecha 24 de la LigaPro, Rivero no podrá estar en la convocatoria.

El informe oficial indica que el atacante continúa en sesiones de terapia, un proceso que comparte con Joao Rojas y el portero José Contreras, quienes también atraviesan procesos de recuperación física.

La expectativa de su regreso está puesta en stand-by, pues el club no ha definido una fecha clara para su reaparición. Sin embargo, las señales apuntan a que la evolución de su lesión va por buen camino, lo que mantiene la esperanza intacta en el cuerpo técnico y los aficionados.

Janner Corozo y Octavio Rivero ofensivo de Barcelona SC. cortesia

¿Qué mismo tiene Octavio Rivero?

Pero, ¿qué lesión tiene Octavio Rivero? La directiva explicó que el delantero presenta una rectificación cervical, una condición provocada tras un fuerte choque con un rival.

Esta lesión no solo ha limitado su movilidad sino que ha obligado a los médicos a establecer un tratamiento cuidadoso para evitar complicaciones mayores. Por ahora, la responsabilidad ofensiva recae en Miguel Parrales y Felipe Caicedo, quienes deberán cubrir el vacío del artillero uruguayo en una etapa clave del torneo.

Mientras tanto, Barcelona SC no se detiene. El plantel principal sigue con su preparación enfocada para el duelo crucial contra el Club Deportivo El Nacional. La última sesión se llevó a cabo en la cancha alterna “Sigifredo Agapito Chuchuca”, donde el equipo trabajó con intensidad.

Miguel Parrales (c) delantero de Barcelona SC. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Barcelona SC trabaja y viaja a Quito

El entrenamiento incluyó ejercicios técnico-tácticos, definiciones frente al arco y fútbol en espacios reducidos, buscando afinar detalles y fortalecer la cohesión del grupo.

El domingo 10 de agosto, la delegación partirá en un vuelo charter rumbo a Quito, con la misión clara de sumar tres puntos que mantengan vivas sus aspiraciones en la LigaPro. La ausencia de Rivero será un desafío más para el cuerpo técnico, que deberá encontrar soluciones en ataque para que el equipo no pierda efectividad.

La hinchada, como siempre, está pendiente. Entre la preocupación por la salud de Octavio Rivero y la esperanza de verlo pronto en cancha, los seguidores de Barcelona SC se mantienen firmes, apoyando desde lejos a un jugador clave que, aunque fuera de acción momentáneamente, sigue siendo vital para la ofensiva canaria.

