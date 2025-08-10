Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Camaron exportación
La suscripción del acuerdo comercial en Corea del Sur se realizará un año y 10 meses después de la prefirma.ARCHIVO / EXPRESO

El acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur entra en su etapa final

La firma de este acuerdo permitirá que Ecuador acceda a un mercado de 51 millones de consumidores

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Corea del Sur, prevista para el 26 de agosto de 2025, genera expectativa.

(Lea también | ¿Compras en Temu? Envíos por servicio postal pagarán también aranceles)

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, anunció en Teleamazonas que Ecuador firmará oficialmente el tratado comercial con Corea del Sur el próximo 26 de agosto, en una ceremonia en el país asiático.

Mediante este acuerdo se prevé un crecimiento de las exportaciones no petroleras del 27 %. Con ello, los productos ecuatorianos alcanzarán un mercado de 51 millones de consumidores.

RELACIONADAS

Una vez entre en vigor, el 98 % de la oferta exportable de Ecuador, entre ella, camarón, banano, cacao, pesca, lácteos y otros ingresarán a Corea del Sur con beneficios arancelarios, mencionó Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, en su cuenta de X. "Es una gran noticia para el sector exportador", enfatizó.

¿Qué beneficio tendrá Ecuador con la firma del acuerdo comercial con Corea del Sur?

Acuerdo corea

El 98,8 % de la oferta exportable tendrá beneficios arancelarios en Corea

Leer más

Jaramilló destacó que el mercado coreano es "muy interesante", de especialidades, que demanda productos premium. Por esta razón, se requiere trabajar en el packaging y ofrecer un alto valor agregado para diferenciar la oferta exportable de Ecuador del resto de los países.

"Los mercados de Japón, Corea del Sur y Taiwan son parecidos y son muy exigentes en cuanto a calidad y presentación. Por eso, se debe trabajar mucho en el packaging y branding", mencionó el funcionario.

RELACIONADAS

Al mismo tiempo, el país contará con la cooperación de Corea del Sur en áreas como producción eficiente, métodos y maquinaria innovadora para reciclaje de productos; y, fijación de una planta tecnológica para el desarrollo de industria alimenticia en Ecuador, refiere el Ministerio de Producción.

El acuerdo contempla plazos largos de desgravación y exclusiones para los sectores sensibles como metalmecánica, textiles, línea blanca. Esto permitirá que estas industrias nacionales se adapten y se preparen para la nueva dinámica comercial, precisa la entidad.

cacao

OMC prevé ralentización del comercio mundial para 2026

Leer más

En el sector automotor se prevé un reducción progresiva de los aranceles de vehículos ligeros y camionetas, con la meta de llegar a una exención total hacia 2035.

RELACIONADAS

La suscripción del acuerdo comercial en Corea del Sur se realizará un año y 10 meses después de la prefirma. Este procedimiento se cumplió en octubre de 2023 durante el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso. 

Tras la firma de este instrumento, este acuerdo debe ser aprobado en el parlamento del país asiático y en la Asamblea Nacional de Ecuador para que su contenido entre en vigor en ambas naciones.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Críticas a Javier Milei por difundir video falso de gobernador de Buenos Aires

  2. Posiciones Serie A Ecuador: Así quedó la tabla tras El Nacional vs. Barcelona SC

  3. El acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur entra en su etapa final

  4. Guayaquil baila Zumba: rutinas fáciles y adaptadas para principiantes y avanzados

  5. El decomiso de fentanilo en Estados Unidos se incrementa en un 25 %

LO MÁS VISTO

  1. Boda de Marcela Aguiñaga: Así se casó la prefecta del Guayas con Mauricio Guim(VIDEO)

  2. El Nacional (1) vs. Barcelona SC (2) EN VIVO: sigue aquí el partido en el Atahualpa

  3. Marcela Aguiñaga se casó en Guayaquil: Todos los detalles y fotos del evento

  4. Gobierno vs. Corte: juristas alertan sobre intento de politización

  5. Marcela Aguiñaga rompe el silencio antes de su boda y habla sobre la RC: esto dijo

Te recomendamos