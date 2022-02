El atasco de cuatro horas para regresar de la playa a Guayaquil

Cuatro horas y no la hora y media habitual (y de toda la vida) le tomó el pasado domingo a Danilo Cevallos llegar a Guayaquil desde Salinas, donde tiene su casa a la que llega cada fin de semana. Fueron cuatro horas de completo infierno, precisó ayer, al recordar lo agobiante que fue desplazarse por la vía a la costa, cerca de Zapotal (Santa Elena), desde donde se empezó a formar una hilera interminable de carros que se perdían en la vía.

“Ya van dos fines de semana que me ha tocado ser parte de un viaje de terror, en el que por la desesperación de no poder movilizarte, la gente se vuelve idiota y empieza a cometer infracciones que ponen en riesgo la vida de todos. ¿Qué está pasando en esta arteria, que se ha vuelto infernal?”, señaló Cevallos; quien durante esas cuatro horas tuvo, en su mayoría, que conducir a no más de 20 kilómetros.

Había gente en todos lados, se quejó. “Si ni siquiera estamos en un feriado, imagínense lo que se vendrá después. ¿Dónde está el bendito control? ¿Para qué se paga tantos peajes si el viaje en esta ruta es un completo desastre. Ni un vigilante observé. Fue recién al llegar a Guayaquil, cerca de Chongón, que conté como 10, qué estupidez”, agregó.

Hecho. Conductores no reportaron ningún tipo de incidente vial ayer en la arteria. Aseguran que el problema surgió sobre todo por el desorden

A la conductora guayaquileña Nicole Albán, quien salió de General Villamil alrededor de las 17:30 camino a Puerto Azul, donde vive, le tomó casi tres horas llegar. Para Albán, que asegura ya haber alertado de esta situación, aun el año pasado que menos gente viajaba a las playas por las restricciones, el hecho de que haya conductores “que se movilicen como les da la gana” vuelve tortuosa la experiencia de salir de casa.

Toda la vida ha pasado aquello. El problema es que esos son los mismos conductores que generan caos de lunes a viernes en Guayaquil, ahora han salido a generar caos en otra parte.

“Yo entiendo que las familias salgan de la ciudad porque están hartas de convivir con tanta inseguridad. La gente está huyendo de Guayaquil, así sea por unas horas y está bien. Lo que no acepto es que conduzcan como si una bomba atómica estuviese a punto de explotar en sus caras o como si un tsunami estuviera por llevarnos. Qué les pasa”, lamentó; al señalar la falta de cultura e indisciplina como una de las causantes para que el congestionamiento se complique más.

El pasado domingo, la red social Twitter se llenó de reclamos acompañados de fotografías y videos que mostraron a los motociclistas zigzagueando entre los vehículos (livianos y pesados) inmóviles o que intentaban avanzar a paso de tortuga; y a los conductores que invadían el carril opuesto, a tal punto que escapaban de chocarse con los autos contrarios. Lo que los obligaba a ir de retro, tratando de esquivar a quienes, detrás suyo, a la vez se formaban.

“Alto nivel de cavernícolas viales. Creo que la campaña de los buenos elementos y personas sensatas debe primar. Es una especie de apocalipsis zombies de tarados que está afectando a quienes son tan irrespetuosos al volante”, se quejó al respecto el conductor deportivo Diego Arcos, quien colgó un video en el que se podía ver hasta a los buses invadiendo uno de los dos carriles.

Para la guayaquileña Patricia Illingworth, quien compartió la foto “del caos”, que se hayan formado dos carriles adicionales para pretender “circular más rápido” en una ruta que permaneció colapsada hasta cerca de las 23:00, confirmó que “somos ese tipo de gente, esa raza”, se quejó; al hacer referencia a quienes practican la ya conocida ‘ley del sabido’, que no es otra cosa que irrespetar las normas, sin importar anular o vulnerar los derechos de los demás.

Para Samuel Gil, más allá de la temporada playera o de que no haya los suficientes agentes controlando el tránsito en la vía, son ese tipo de acciones las que generan embotellamientos. “Si la gente en los supermercados no respeta las direcciones de los pasillos y cuando se les dice algo se enojan, qué van a respetar las carreteras. Somos un desastre como sociedad. La educación falla desde temprano. Eso es todo”, sentenció el conductor Manuel Carrasco.

Aunque desde la Comisión de Tránsito del Ecuador, pese a la consulta hecha por este Diario, los directivos no precisaron si hubo o no agentes en la arteria, si hubo sancionados o cuántos, y cuál fue la razón para que se reporte el embotellamiento; a decir del planificador urbano Johnny Cóndor, si los agentes hubiesen hecho un control mayor, la circulación hubiese tenido al menos algo de fluidez.

Los habitantes criticaron que no haya agentes de tránsito en el sitio. Cortesía

“El problema está en que no dan soluciones u optan por cerrar un carril opuesto o habilitar el carril auxiliar, al menos por unas horas. El problema está en que si están en la ruta, están, pero parados nada más, sin guiarte. La carretera está en buen estado, no hay huecos ahora. El peaje si puede que vuelva un poquito más lento el tránsito pero tampoco es mucho. La falta de acción y la irresponsabilidad sí son un factor detonante”, señaló; al advertir que si no se toman acciones ahora, cada domingo las aglomeraciones serán las mismas de cada feriado.

Julián Macías, quien también llegó dos horas más de lo previsto a su vivienda, cuestionó la falta de acción, debido a que “con tanto desorden y confusión”, ni siquiera una emergencia, en caso de haberla, podría ser tratada. “¿Hacia dónde correríamos? ¿Cómo llegaría una ambulancia? Que absurdo todo”, mencionó.