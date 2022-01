La comunidad está alarmada, decepcionada y, a la vez, tiene problemas para cruzar la avenida. El paso peatonal ubicado en el kilómetro 24 de vía a la costa tiene una extensa grieta, que ha hecho que la estructura se parta es dos. Cintas de color rojo y amarillo que advierten del peligro han sido colocadas en varios puntos del puente; mientras debajo de este, una lona parece recibir los pedazos de cemento que de a poco van desprendiéndose.

La comunidad está enojada. Lourdes Guanopatín, quien vive Chongón, sector aledaño a la estructura, se queja de jamás ser atendidos por las autoridades. “Sabíamos que esto iba a pasar, tarde o temprano. A este puente le falta luz, las escaleras están en mal estado, siempre nos han robado; y en él, además, han circulado siempre las motos y hasta las tricimotos. Hay que ver si el peso de estos vehículos no ayudó a que todo se agriete. En fin, esto iba a pasar”, señaló la mujer; mientras espera a que los agentes de tránsito que ahí se han instalado, le avisen que ya es posible atravesar la arteria caminando.

A decir de Kiura Santamaría, directora Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cargo de la estructura, la entidad presupuestará el perjuicio e iniciará la reparación del paso, cuya loza superior, mencionó sin indicar la fecha, fue impactada por la plataforma de un vehículo de carga pesada.

Aquí la ayuda no ha llegado. No es solo el estado actual de la obra. La escasa iluminación de la arteria y la velocidad con la que conducen también nos ponen en riesgo.

Natalia Quila,

residente del sector

“En base al informe técnico y económico que valorará los daños, se efectuará de inmediato el arreglo de esta estructura”, agregó, sin precisar el día que iniciarán los trabajos. A decir de Santamaría, el incidente fue denunciado ya a la Fiscalía para determinar responsabilidades y sanciones.

Ayuda a las autoridades con esto, No esperen que haya una desgracia. @alcaldiagye @DiegoArcos14 pic.twitter.com/iJTKKdKjQH — Ricardo Vargas (@nanrik6) January 6, 2022

Sobre este situación, EXPRESO también extendió su consulta al Cabildo, que a través de la dirección de Gestión de Riesgos, señaló que sus técnicos recomendaban el desmontaje inminente del paso, debido al estado en el que se encuentra.

Trozos de cemento están esparcidos en el sitio, por el que ahora no se puede transitar. Miguel Canales Leon

Walter Mora, técnico de la dirección municipal de Gestión de Riesgos, explicó que dos de las 4 vigas que sostienen la estructura están fracturadas y una de ellas registra un desplazamiento de 20 centímetros adicionales a los 25 centímetros que se desplazó por el impacto del vehículo. “La vibración por el paso constante de automotores provoca que ese desplazamiento aumente más todavía”, mencionó; al asegurar que una de las vigas fracturadas tiene un asentamiento que también está incrementándose.

Si bien para la ciudadanía, el hecho de que se desmonte la estructura no es descabellada, sí amerita más involucramiento de parte del Cabildo.

“No se trata de exhortar nada más a que se haga algo ahora, sino que ambas instituciones trabajen de la mano por el bien de vía a la costa. Ya por mucho tiempo hemos sido testigos del quemeimportismo que siente la Alcaldía hacia nosotros. Y es que si bien el paso no es de su competencia, sí lo es la ciudadanía que vota, vive y trabaja en la ciudad, y paga uno a uno sus impuestos . ¿Por qué la alcaldesa Cynthia Viteri, como representante de todos nosotros, no monitorea lo que hace el MTOP? ¿Por qué no les llama la atención? Lo que ha pasado puedo evitarse. El riesgo siempre ha estado ahí”, sentenció Olga González, habitante de la ciudadela Los Ángeles.

Si no fuera por los agentes, aquí sería imposible cruzar. La vía es rápida, nadie te respeta y el peatón no es tomado en cuenta. Ojalá reparen pronto la obra, así no podemos estar.

Angie Díaz,

habitante del sector

Ayer, durante el recorrido realizado, este Diario notó como los ciudadanos daban ideas de lo que se debería hacer en el punto para evitar futuros contratiempos. Quizás, pensó el ciudadano Xavier Armijos, deban colocarse semáforos, si es que se derriba la obra. Tal vez, lanzó otra idea Valeria Pin, residente de la urbanización Ciudad Olimpo, deban instalarse cámaras sobre la plataforma y paneles solares que eviten ya colocar luminarias, que luego se roban.

Movilidad. Para que crucen ciclistas y peatones, los agentes detienen por unos minutos el tránsito en el sitio afectado. Miguel Canales Leon

“Creo que los escasos pasos peatonales que hay en esta arteria, deben ser revisados a fin de saber qué fallas tienen. Quien tiene o no la competencia, es un tema que ya aburre, que lo deben solucionar las autoridades puertas adentro y que nos están afectado”, se quejó Pin.

En una entrevista anterior, en noviembre pasado, el expresidente de la Federación de Urbanizaciones de vía a la costa, Guillermo Ayala, ya se refirió a esta situación. Lamentó que no haya mejoras y que debido a que el MTOP y el Municipio no trabajan de la mano, más allá de las competencias que defienden, la comunidad esté en el limbo. “Desde la Perimetral hasta el peaje vivimos en el abandono, el MTOP nos tiene en el abandono”, dijo en ese entonces.

Guillermo Ayala: “El juego de las competencias en vía a la costa debe acabar” https://t.co/6VhFwjqxnX — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) January 7, 2022

Hoy, moradores como Nathalia Cando, de Bosques de la Costa, y Paúl Palacios y Katherine Vinueza, de Belo Horizonte, comparten esa opinión. “Lo que pasó en el puente de Chongón, puede repetirse en el resto. Vía a la costa está agrietada, no lo digo de forma literal, pero sí como concepto. Nadie nos toma en cuenta, más que para pagar impuestos. Fuera de ello, no existimos. El tráfico nos ahoga, mientras las áreas verdes se nos mueren. La iluminación es pésima, falta señalética y hay inseguridad de todo tipo. Hay días en los que me arrepiento de vivir en este sector”, dijo Vinueza, quien apoya la idea de que la obra sea demolida.

Sobre la posibilidad de que esa idea tome forma, pese a la consulta emitida por EXPRESO, el MTOP no se pronunció.