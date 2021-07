La Aurora exige usar el paso peatonal que solo puede mirar

Tiene ascensor, gradas pintadas y listas, una cubierta que evita que el sol sofoque a los peatones, pero la obra no está abierta al público, pese a estar terminada hace casi un mes.

En el sector de La Aurora, en la avenida León Febres Cordero, el paso peatonal que por años reclamaron los ciudadanos, finalmente fue construido; sin embargo, como aseguró a este Diario la Alcaldía de Daule, el puente no será habilitado hasta que el Ministerio de Transporte Público (MTOP), que tiene la competencia de la vía, no cierre antes un tramo de la calle. Precisamente por el que cruzan hoy los ciudadanos y, paralelamente, giran en u vehículos de todos los tamaños.

La medida, defiende el Municipio, a través de su sala de prensa, busca que el peatón se vea obligado a usar la obra. “Si la hicimos es para que esté seguro”, advierte. No obstante, que se desconozca la fecha de cuándo el MTOP ejecutará los trabajos, aumenta las quejas por parte de los vecinos que creen que entonces pasarán meses hasta que esté inaugurada.

Quiero ver como la Alcaldía de Daule y la CTE van a organizar los semáforos con el paso peatonal en La Aurora. Salen carros de lado y lado del pueblo. Hay tanto desorden.

​usuario de Twitter

“Esta institución siempre se ha demorado una eternidad en ejecutar obras viales, ahora no creo que sea diferente: el paso peatonal, al menos por un buen tiempo, no será más que un adorno que solo podemos mirar. Y me apena, puesto a que esta zona es conflictiva”, señaló el habitante Diego Ledesma, quien el pasado jueves hacía malabares para llegar a la acera contraria, aun cuando el semáforo le permitía pasar.

Hecho. Aunque hay personal de la CTE y semáforos cerca del paso peatonal, por la cantidad de vehículos que circulan por la avenida resulta complicado cruzar. Miguel Canales Leon

EXPRESO estuvo allí y pudo ver que los vehículos, entre livianos y pesados (camiones, buses y tráileres), invaden el paso cebra o intentan circunvalar cuando la luz del semáforo está ya en rojo. Laura Jaramillo, quien labora en un restaurante del sector, de hecho tuvo que retroceder varios pasos y por varias veces. “Intento avanzar y aparece de la nada un tráiler o me zigzaguea una moto. El puente debe estar habilitado. No podemos estar jugando con la muerte”, indicó.

¿Quién será el responsable de un accidente evitable? ¿Qué espera el alcalde?, cuestionó el ciudadano David Pérez Rolando, quien ha hecho públicas sus quejas en redes como Twitter; donde otros usuarios, como Miguel Flores y Ronny Largo, piden pensar en el adulto mayor que, con más dificultad que el resto, debe enfrentarse a una vía tan transitada.

“Qué bonito sería verlos a ellos en los ascensores, sin tener la necesidad de rogar para que los autos no se les acerquen mucho. Yo entiendo que se pide el cierre de la calle para que, como pasa en Guayaquil, la obra no haya sido levantada en vano. No obstante, hay casos y casos, y en este punto no cabe el tiempo para detenerse a ver qué se hace primero”, sentenció Flores.

Por ser un sector lleno de vida, muy comercial, el peatón, el comerciante y las familias de La Aurora deben tener las herramientas que aseguren su bienestar y faciliten su movilidad.

Sonia Robles,

visitante

Frente a este escenario, este Diario preguntó al MTOP, a través de un correo electrónico, cuándo ejecutarán los trabajos y de qué tipo serán, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. El Cabildo, por su parte, tampoco precisó hasta cuándo esperará una reacción y qué hará si las obras no se ejecutan a corto plazo.

“A mí me interesa saber cuál es el plan B a toda esta situación. Si bien sé que la vía no es competencia del Municipio, lo ideal era que, previo a invertir, se haya planificado. El problema está en que nada se hace de forma integral. A los funcionarios les da igual quedarse o no de brazos cruzados”, piensa Mario Faustos, habitante de la localidad que se pregunta por qué si “para las autoridades el puente, por lo visto, no era esencial”, entonces el Cabildo no le apostó a cubrir otras necesidades.

Obra. Este es el espacio que los residentes piden que sea utilizado para habilitar un malecón, mirador, muelle o pérgola. Miguel Canales Leon

EXPRESO recorrió La Aurora y constató, a través de los vecinos, que entre sus principales preocupaciones está que falten áreas verdes, señalética, así como aceras y rampas que faciliten la inclusión.

Solo en las calles Saturnino Zúñiga y Luis Parreño, por ejemplo, las aceras o son muy angostas, están quebradas o son invadidas por los negocios; cuyas estructuras obligan a los caminantes a desplazarse sobre la calzada.

Pasan las semanas, y el paso peatonal de La Aurora solo sirve para dar sombra a quien cruza bajo la estructura. Ya estrenen la obra. Queremos pasar.

​usuario de Twitter

Si no fuera porque todo es tranquilo y generalmente se maneja despacio, relató la residente Lupe Cabrera, más de un ciudadano “estuviera ya en la tumba”. “Las veredas no son para la gente, para la madre con coche o el discapacitado”, añadió, al precisar que sueña con que, al pie del río Daule, donde los jóvenes juegan pelota o las familias descansan, se construya un malecón.

Las aceras. En ellas hay poco espacio para el caminante. Miguel Canales Leon

“Si el paso peatonal iba a convertirse en un adorno, entonces se hubiesen inclinado por levantar un mirador o una pérgola que incluso llame la atención del turista. En La Aurora todavía hay tanto por hacer...”, agregó.