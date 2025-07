Progen no presentó lo requerido para la contratación: Contraloría

La Contraloría General presentó los resultados de su examen especial fases preparatoria, precontractual, ejecución y pago de los contratos emergentes TPI-CON-0062-24 y TPI-CON-0067-24, a Progen, para la instalación de las centrales termoeléctricas Quevedo y Salitral.

En el informe se señala que Progen Industries LLC no presentó lo que se requirió en el proceso de contratación. A pesar de las observaciones descritas, los miembros de la comisión de calificación para la contratación emergente de generación térmica terrestre Quevedo- Salitral, suscribieron el "Informe de Recomendación", para la contratación.

Así, por ejemplo: La carta del fabricante de los motores de combustión interna fue emitida por el propio proveedor, sin demostrar su condición de distribuidor autorizado de los grupos electrógenos (motor-generador).

Progen tampoco cumplió con el consumo específico de combustible establecido en las especificaciones técnicas como máximo fue de 210 gr/Kwh, sin embargo, presentó un consumo de 221 gr/Kwh, superior a lo requerido.

Progen no adjuntó un certificado del fabricante, que confirme que Ecuador adquiriría equipos nuevos

En relación a los equipos nuevos fabricados a partir del 2020, se estableció que se presente un certificado del fabricante que acredite el año, la condición de equipos nuevos y los números de serie correspondientes, sin embargo, este no se adjuntó a su cotización.

En su informe, de 219 páginas, la Contraloría General del Estado, señala que a pesar de las observaciones descritas, la comisión de calificación para la contratación emergente de generación térmica terrestre Quevedo- Salitral, suscribió el "Informe de Recomendación para procesos de contratación emergentes", el 3 de julio de 2024.

Y además recomendó al gerente de la Unidad de Negocio de Termopichincha, encargado, invitar directamente a Progen Industries, con un presupuesto referencial de 99.400.000 dólares, es decir 2.400.000 dólares más que el valor estimado en la resolución de inicio suscrita por el Gerente General Subrogante de la CELEC EP, el 25 de junio del 2024.

La Contraloría no evidenció un análisis de oferentes, que justifique restricción del estudio de mercado a dos oferentes

La Contraloría General del Estado "no evidenció documentación que sustente un análisis técnico detallado de las especificaciones ofertadas, ni se justificó la restricción del estudio de mercado únicamente a dos oferentes".

Además, "si bien el Comité indicó que la recomendación de invitar a Progen Industries respondió a una instrucción del Gerente de la Unidad de Negocio Termopichincha, no se adjuntó una metodología formal que respalde esta recomendación ni un análisis técnico económico, que permita acreditar la razonabilidad del presupuesto referencial, considerando que las cotizaciones presentaban observaciones en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas".

En el informe de auditoría se establece que "no se remitió documentación que evidencie que el Comité expresó objeciones o reservas frente a la recomendación de invitar a un proveedor cuya propuesta no cumplía integralmente con los requisitos técnicos establecidos, no modifica el comentario de auditoría".

La pérdida para el Estado

El informe de auditoría evidencia que el perjuicio al Estado representa unos 100 millones de dólares, según indicó Mauricio Torres, contralor General del Estado, el 22 de julio del 2025. De estos, $70 millones corresponden a Salitral y $30 millones a Quevedo.

