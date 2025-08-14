Daniel Noboa declara terrorista al Cartel de los Soles mediante decreto

Daniel Noboa declara terrorista al Cartel de los Soles de Venezuela. Conoce los detalles del decreto ejecutivo

Este jueves 14 de agosto de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 93, mediante el cual se designa al Cartel de los Soles —una organización criminal vinculada al crimen organizado transnacional— como grupo terrorista.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República, esta medida busca resguardar la seguridad interna, el orden constitucional y la soberanía del país, ante las crecientes amenazas que representan las estructuras delictivas internacionales.

El decreto también ordena al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizar un análisis sobre la posible presencia y operación del Cartel de los Soles dentro del territorio ecuatoriano. La entidad deberá clasificar al grupo según su grado de infiltración y vínculo con organizaciones armadas que operan localmente.

Asimismo, se faculta al CNI a establecer cooperación con agencias de inteligencia de otros países, a fin de reforzar la lucha contra las redes criminales conectadas con este cartel.

La decisión del Gobierno ecuatoriano se alinea con la postura adoptada por Estados Unidos, que ha señalado al Cartel de los Soles como una estructura criminal involucrada en narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos en América Latina.

¿Quiénes integran el Cartel de los Soles?

El Cartel de los Soles es una presunta red criminal conformada por altos funcionarios y mandos militares venezolanos. Se le acusa de participar activamente en el tráfico de drogas desde América del Sur hacia destinos como Estados Unidos y Europa. El nombre del cartel proviene de los “soles”, insignias doradas que identifican a los generales de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

