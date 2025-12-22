Powerball sortea USD 1,6 mil millones y ecuatorianos participan en línea

El mayor pozo del año se juega este lunes y puede comprarse desde Ecuador a través de plataformas autorizadas

El sorteo de Powerball despierta expectativa a nivel internacional por su pozo multimillonario y la participación de jugadores de distintos países.

Miles de ecuatorianos se suman a la expectativa por el sorteo del Powerball, que este lunes 22 de diciembre por la noche entregará un pozo acumulado de USD 1,6 mil millones. El premio, uno de los más altos del año, ha despertado el interés de jugadores en Ecuador que adquieren sus boletos oficiales de forma online.

De acuerdo con las reglas del Powerball, no es necesario ser ciudadano ni residente de Estados Unidos para participar en esta lotería. A través de plataformas autorizadas como TheLotter, los usuarios pueden acceder al sorteo con boletos oficiales y las mismas probabilidades de ganar que quienes compran sus tickets directamente en territorio estadounidense.

Jugar al Powerball en 4 pasos con boletos oficiales



El proceso para participar es sencillo y se realiza de manera digital.

Abrir una cuenta gratuita en TheLotter. Ingresar a la página de la lotería Powerball. El jugador elige cinco números principales y un número adicional, con la opción de selección manual o aleatoria. Finalmente, confirmar la compra en la plataforma.

Una vez completado el proceso, la oficina local en Estados Unidos compra el boleto oficial del Powerball en nombre del usuario y envía una copia escaneada a su cuenta personal, como parte del servicio “Vea su boleto”. En caso de resultar ganador, la notificación se realiza por correo electrónico o mensaje de texto, y los premios se entregan sin comisiones.

Reclamo de premios

Si un ecuatoriano gana el pozo acumulado, TheLotter brinda acompañamiento para realizar el reclamo del premio de forma personal. En el caso de premios secundarios menores a USD 600, el monto se transfiere de manera automática a la cuenta del usuario.

Acceso online a uno de los sorteos más grandes del año



Desde su lanzamiento en 2002, TheLotter ha consolidado una trayectoria internacional con más de USD 130 millones pagados y más de nueve millones de boletos ganadores en todo el mundo. El sorteo de este lunes 22 de diciembre representa una nueva oportunidad para quienes buscan tentar la suerte y participar por uno de los premios más grandes del Powerball.