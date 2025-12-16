Powerball sortea el mayor premio del año: $ 1,25 mil millones antes de Navidad

El sorteo se realiza este miércoles 17 de diciembre, justo antes de Navidad, y despierta expectativas en todo el mundo

Jackpot histórico de Powerball: este 17 de diciembre se juegan 1,25 mil millones de dólares.

Powerball sortea el mayor jackpot del año. Un premio de 1,25 mil millones de dólares está en juego y se sortea este miércoles 17 de diciembre. Powerball, la lotería estadounidense conocida por entregar premios históricos, concentra la atención global en plena temporada navideña.

En este contexto, el término jackpot —usado comúnmente en inglés— hace referencia al pozo acumulado, es decir, al monto total que se entrega al ganador cuando no ha habido acertantes en sorteos anteriores. En este caso, se trata del premio más alto de 2025.

¿Cómo jugar al Powerball de $ 1,25 mil millones?



Solo hay que ingresar a la página oficial de Powerball a través de TheLotter y seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26, conocido como Powerball. Esta última cifra es la que define a los grandes ganadores.

Los números pueden elegirse manualmente o dejarse al azar mediante una selección automática.

Tras confirmar la jugada, la oficina local de TheLotter en Estados Unidos compra el boleto oficial y envía una copia digitalizada al usuario.

¿Cuándo es el sorteo?

El próximo sorteo de Powerball se realizará este miércoles 17 de diciembre, una fecha clave por coincidir con la antesala de las fiestas de Navidad, lo que incrementa el interés y la expectativa por el resultado.

Un premio que inspira grandes sueños

Un premio de estas dimensiones abre la posibilidad de concretar proyectos de vida largamente anhelados: viajes, vivienda, inversiones o estabilidad financiera para toda la familia. Por eso, Powerball no solo representa una lotería, sino una oportunidad que, para muchos, simboliza esperanza y cambio.

Esta Navidad, el mayor jackpot del año pone a millones de personas a soñar en grande.

El próximo sorteo de Powerball es una puerta abierta a la emoción, la esperanza y la posibilidad de ganar premios extraordinarios. Si desea más información sobre cómo adquirir su boleto Powerball, consulte la página oficial. El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juegue con responsabilidad. Para más información, visite https://www.rgf.org.mt/.

