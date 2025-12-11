Powerball sortea US$ 1.000 millones: así participan los ecuatorianos en línea

El sorteo del Powerball este sábado ofrece un premio récord. Desde Ecuador, usuarios participan en plataformas autorizadas

Powerball vuelve a generar interés en Ecuador con su premio mayor del sorteo de este sábado.

Las loterías de Estados Unidos se han vuelto populares entre jugadores de Latinoamérica por sus elevados pozos acumulados. Este sábado 13 de diciembre, Powerball sorteará un premio mayor de 1.000 millones de dólares, una cifra que ha despertado el interés de miles de usuarios en Ecuador que participan a través de TheLotter, una plataforma internacional de mensajería de boletos.

Cómo se compran los boletos desde Ecuador



Para adquirir boletos oficiales desde Ecuador, el proceso se realiza en cuatro pasos:

Pol Deportes busca un terreno y estudios para asegurar un futuro digno a sus padres Leer más

Abrir una cuenta GRATUITA en TheLotter. Ingresar a la página de la lotería Powerball. Elegir cinco números principales (del 1 al 69) y un número adicional (del 1 al 26). Confirmar su compra.

La oficina local en Estados Unidos se encarga luego de comprar el boleto oficial de Powerball físico en nombre del usuario y envía una copia escaneada a la cuenta del jugador. En caso de ganar, la plataforma notifica por correo o SMS, y los premios se entregan íntegramente, sin comisiones.

Récords previos y reglas de participación



En noviembre de 2022, Powerball registró su mayor premio histórico: US$ 2.04 mil millones. Las reglas de Powerball permiten la participación de personas no residentes en Estados Unidos, incluido Ecuador, siempre que adquieran boletos oficiales, una opción disponible a través de servicios como TheLotter.

Cómo funciona TheLotter

TheLotter opera desde 2002 y está regulada en la Unión Europea. La empresa afirma haber pagado más de 130 millones de dólares en premios a usuarios de diversos países. Si un ecuatoriano gana un premio mayor, TheLotter lo ayudará a que reclame el premio personalmente. Si gana un premio menor, todo el dinero será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.

Ganadores latinoamericanos y juego responsable



En los últimos años, varios participantes latinoamericanos han obtenido premios altos, desde US$50.000 hasta US$ 30 millones. Con el pozo actual, Powerball vuelve a captar la atención regional. Como en cualquier juego de azar, se recomienda participar con responsabilidad.

Lotto Direct Limited opera thelotter.com y cuenta con licencia de la Autoridad del Juego de Malta (MGA/CRP/402/2017). Actividad permitida para mayores de 18 años. Para obtener más información visite: https://www.rgf.org.mt/

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ