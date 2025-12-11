Pol Deportes busca un terreno y estudios para asegurar un futuro digno a sus padres

Cliver Huamán, conocido como Pol Deporte, pasó de pastorear vacas a ser invitado a relatar en quechua en la Champions

Pol Deporte, conocido en redes, pero llamado Cliver Huamán de 15 años dejó su natal Perú, y vivió uno de los momentos más importantes de su vida al relatar un partido de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu.

Su presencia en Madrid no solo le permitió conocer uno de los templos del fútbol mundial, sino también recibir camisetas oficiales de figuras del Manchester City y reencontrarse con su amigo, dueño de un asadero de pollos, quien viajó para entregarle pollo peruano como gesto de apoyo y cariño.

Pol Deportes y su bandera que decía Gracias Jesús en el Bernabéu. Cortesía

Todo un show del bueno

Cliver llegó al estadio varias horas antes del encuentro, acompañado por su hermano Kenny. Su amigo, que no tenía entrada, consiguió ingresar gracias a la solidaridad de un aficionado que le obsequió un boleto para el partido entre Real Madrid y Manchester City.

El destino parecía conspirar para que todos estuvieran allí. En el estadio sacó una bandera que decía "Gracias Jesús, Pol Deportes". Todo un agradecimiento al Creador.

Nunca se olvida de sus padres

El diario Marca lo invitó como invitado especial y lo entrevistó. Además, participó en Radio Marca, donde incluso narró en quechua, lengua que considera parte esencial de su identidad. En una de sus declaraciones más emotivas, recordó a sus padres y las dificultades económicas que enfrentaron. “Quiero estudiar y conseguir un terreno para mis padres. Muchas veces se reían de mi papá porque estaba flaco, parecía que no comía. Cuando teníamos hambre, solo bebíamos agua, pero seguíamos soñando”, afirmó.

El show en Marca de España

👉 El primer sueño de Pol Deportes ya está cumplido:

🏟️ Conocer el Santiago Bernabéu



Ahora solo falta el Madrid… este miércoles ⭐️ pic.twitter.com/2daPcAv6GT — MARCA (@marca) December 8, 2025

Cliver también relató pasajes de su infancia, especialmente cuando debía pastorear vacas desde los tres o cuatro años. Confesó que al inicio le daba vergüenza aparecer en videos. “Mi amigo me grabó narrando, pero enfocando la pared porque me daba vergüenza mostrar mi cara”. Hoy, esa misma voz que un día temió mostrarse sonó firme en el Bernabéu, confirmando que sus sueños empiezan a hacerse realidad.

