9 de Octubre de La Troncal, el equipo que llegaría a la serie A.
9 de Octubre de La Troncal, el equipo que llegaría a la serie A.Cortesía

9 de Octubre de La Troncal a la Serie A, el candidato tras el lío de El Nacional

El triple descenso de Vinotinto, Técnico U. y El Nacional abrió un espacio donde 9 de Octubre podría ascender a la A

Tres equipos de la Serie A se fueron directo a la B: Vinotinto y Técnico Universitario por lo que hicieron en la cancha, y El Nacional por los problemas administrativos que esta vez pesaron más que cualquier goleada. Con ese descenso triple, la Serie A 2026 deberá completarse con tres nuevos inquilinos. En la cancha ya están listos Guayaquil City y Leones del Norte, que lograron su ascenso con campaña sólida y silenciosa. Falta el tercero… y ahí empieza el drama.

El reglamento señala que debe ascender el tercero de la Serie B 2025, y ese es Independiente Junior. Pero su condición de filial de Independiente del Valle lo inhabilita automáticamente: las filiales no pueden jugar en la Serie A. 

9 de Octubre hace de local en La Troncal, provincia de Cañar.
9 de Octubre hace de local en La Troncal, provincia de Cañar.Cortesía

La FEF tiene que decir que mismo pasa

Cliver Huamán viaja a Madrid para cubrir el Real Madrid vs Manchester City

Pol Deportes en Madrid para narrar el Real Madrid vs Manchester City en la Champions

Entonces aparece un nombre inesperado, que ya hace ruido en el país: 9 de Octubre, el club que hizo base en La Troncal, que actuó también en Los Chirijos de Milagro y que hoy podría dar un salto histórico. Sí, tal como se lee: 9 de Octubre está a un paso de volver a la élite sin haber sido tercero. En el 2025 estuvieron en la Copa Ecuador. 

El escenario es complejo y la FEF tendrá la última palabra. Vinotinto y Técnico Universitario evalúan pedir su permanencia en la A, amparándose en que solo dos equipos deben descender por vía deportiva. La discusión jurídica se sostendrá en la quinta disposición general del Reglamento de Competiciones de la FEF, que establece que un club sancionado o retirado “será considerado último” y que, si una categoría queda con menos equipos, se deberá completar el cupo con ascensos desde la división inmediata inferior.

El drama apenas comienza. Y será largo, espeso y lleno de alegatos, hasta que la FEF determine, palabra por palabra, quién sube y quién se queda en un 2026 que ya empieza con polémica anticipada.

