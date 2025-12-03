La hazaña de Pol Deportes: narró la Libertadores desde un cerro y conquistó el mundo

Sin credencial pero con corazón: la transmisión de Pol Deportes desde un cerro

Cliver Huamán creador de Pol Deportes, el niño quechua que narró la final desde un cerro y emocionó al mundo.

Cliver Huamán Sánchez, conocido en redes como Pol Deportes, se convirtió en una de las historias más comentadas de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras que se jugó en Lima, Perú.

A sus 15 años, no pudo ingresar al estadio por ser menor de edad, a pesar de haber viajado 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima con la intención de cubrir el partido. La negativa no detuvo su objetivo: activó un plan alterno y ascendió al Cerro Puruchuco para transmitir el encuentro.

Su historia se hizo viral

Transmitiendo la Final de la Copa Libertadores desde la montaña. 🤯 👏🏻



Un micrófono, una cámara y un celular, todo lo que este chico necesitó para transmitir y narrar la coronación de Flamengo en Perú. 🇵🇪 🔝



Vía pol_deportes/TT pic.twitter.com/7XLMT2ZYt3 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 1, 2025

Mundial 2026: ¿Qué países pueden ser rivales de la Tri en el sorteo de la FIFA? Leer más

Mucha elegancia desde el cerro

Vestido con una camisa blanca, corbata y un traje que reforzaba su imagen profesional, Cliver llevó únicamente un trípode, un micrófono y su mochila. Desde el mirador logró una vista panorámica del estadio y comenzó a narrar el partido para su canal de TikTok. En un inicio tuvo apenas 30 espectadores, pero rápidamente la cifra subió a 400, luego a 5.000 y finalmente alcanzó los 10.000 usuarios conectados simultáneamente.

El joven, oriundo de Andahuaylas y perteneciente a una comunidad indígena quechua, se inició en la narración deportiva a los ocho años, improvisando una cabina con una caja en la finca de su familia. Su identidad cultural, su carisma y el esfuerzo demostrado desde el cerro lo convirtieron en tendencia en redes sociales.

Una historia que tiene de todo

POL DEPORTES, EL joven que le dio clases de Periodismo al mundo. Como no le permitieron entrar al Estadio Nacional de Lima, para transmitir la final de la Libertadores para su humilde canal digital, se trepó a un cerro. Viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima y lo hizo como… pic.twitter.com/0QszJE3nTA — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) December 1, 2025

Tras la viralización de sus videos, Pol Deportes recibió obsequios como ropa, celulares y la invitación a participar en dos transmisiones profesionales, una de fútbol peruano y otra internacional.

RELACIONADAS Los grupos de la muerte en la historia de los Mundiales y cómo podría ser el del 2026

Además, el reconocido productor musical Bizarrap comentó su publicación, alentándolo a continuar con su sueño. Cliver, hincha del Deportivo Los Chankas, consolidó así su presencia digital y proyecta ampliar su contenido futbolero tras su repentino ascenso mediático.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!