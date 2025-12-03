Expreso
Cliver Huamán creador de Pol Deportes, el niño quechua que narró la final desde un cerro y emocionó al mundo.
La hazaña de Pol Deportes: narró la Libertadores desde un cerro y conquistó el mundo

Sin credencial pero con corazón: la transmisión de Pol Deportes desde un cerro

Cliver Huamán Sánchez, conocido en redes como Pol Deportes, se convirtió en una de las historias más comentadas de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras que se jugó en Lima, Perú. 

A sus 15 años, no pudo ingresar al estadio por ser menor de edad, a pesar de haber viajado 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima con la intención de cubrir el partido. La negativa no detuvo su objetivo: activó un plan alterno y ascendió al Cerro Puruchuco para transmitir el encuentro.

Su historia se hizo viral

Mucha elegancia desde el cerro

Vestido con una camisa blanca, corbata y un traje que reforzaba su imagen profesional, Cliver llevó únicamente un trípode, un micrófono y su mochila. Desde el mirador logró una vista panorámica del estadio y comenzó a narrar el partido para su canal de TikTok. En un inicio tuvo apenas 30 espectadores, pero rápidamente la cifra subió a 400, luego a 5.000 y finalmente alcanzó los 10.000 usuarios conectados simultáneamente.

El joven, oriundo de Andahuaylas y perteneciente a una comunidad indígena quechua, se inició en la narración deportiva a los ocho años, improvisando una cabina con una caja en la finca de su familia. Su identidad cultural, su carisma y el esfuerzo demostrado desde el cerro lo convirtieron en tendencia en redes sociales.

Una historia que tiene de todo

Tras la viralización de sus videos, Pol Deportes recibió obsequios como ropa, celulares y la invitación a participar en dos transmisiones profesionales, una de fútbol peruano y otra internacional. 

Además, el reconocido productor musical Bizarrap comentó su publicación, alentándolo a continuar con su sueño. Cliver, hincha del Deportivo Los Chankas, consolidó así su presencia digital y proyecta ampliar su contenido futbolero tras su repentino ascenso mediático.

