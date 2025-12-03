Beccacece encuentra respaldo: conoce al histórico jugador que lo defendió

Mientras algunos sectores siguen cuestionando el manejo táctico de Sebastián Beccacece al frente de la Selección de Ecuador, el país entero continúa pendiente de lo que pueda construir la Tri rumbo al Mundial 2026.

La cita planetaria en Canadá, México y Estados Unidos aparece en el horizonte como una oportunidad histórica, y en medio de las dudas, surge una voz autorizada que invita a creer: Antonio Valencia.

Antonio Valencia se desempeña actualmente como entrenador y dirigente de su equipo: AV25, plantilla que milita en Segunda Categoría. Gustavo Guamán/Expreso

Valencia igual que Carlo Ancelotti

El ‘Toño’, referente absoluto del fútbol ecuatoriano y capitán en Brasil 2014, habló con ilusión, casi con emoción contenida, sobre el presente de varias figuras nacionales que brillan en el fútbol europeo. Para Valencia, la nueva camada tricolor tiene argumentos de sobra para ilusionar. “¿Por qué no Ecuador?”, lanzó sin dudar, tomando incluso las palabras del propio Carlo Ancelotti, quien ve a la Tri como una posible revelación del torneo.

El Expreso Amazónico resaltó actuaciones puntuales que alimentan el optimismo: “He visto a Willian Pacho en el PSG muy bien; Piero Hincapié, impecable en el Arsenal ante el Chelsea; y Moisés Caicedo fue el mejor por varios minutos”. Con esa convicción, Valencia aseguró que Ecuador tiene una plantilla competitiva, sólida “puesto por puesto”, capaz de enfrentar de igual a igual a cualquier selección.

Pide hacer historia en el Mundial 2026

El ex Manchester United, que compartió camerino con leyendas del fútbol mundial y fue dirigido por el mítico Sir Alex Ferguson, se atrevió a expresar un deseo que también es el de millones: “Ojalá este sea el Mundial de Ecuador, que los chicos hagan historia. Tengo mucha fe en la selección”.

Moisés Caicedo figura del Chelsea de Inglaterra. Cortesía

Y sobre Beccacece, un mensaje directo: “El técnico está manejando bien el equipo. Ya no hay tiempo para inventar; debe seguir con la misma línea”. Para Valencia, la clave está en mantener un proyecto firme, sin sobresaltos y con la confianza de un país que, pese a las críticas, sueña en grande.

Ecuador llega al 2026 con talento, ambición y la voz de un histórico empujando desde afuera.

