Lionel Messi, Argentina Campeón Qatar 2022.
Lionel Messi lideró a Argentina en el título Mundial de Qatar 2022.cortesía

Mundial FIFA 2026: Supercomputadora Opta predice posibles campeones

La selección ecuatoriana de fútbol está dentro de las posibles campeonas del Mundo. Conoce cuál fue la predicción la empresa

Opta Sports, la empresa británica de análisis deportivo, dio sus candidatos a llevarse la corona de campeón en la Copa del Mundo del año 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Dentro de esta lista, Ecuador aparece con una posibilidad que podría darle esperanzas al seleccionado Tricolor.

Las selecciones europeas son las que dominan el top 10 de candidatos al mundial según los computadores de Opta, mientras que solo tres selecciones sudamericanas están dentro de los diez seleccionados con un mínimo porcentaje de ganar el Mundial.

La actualidad de la Tricolor le permite mantener un porcentaje elevado de posibilidades de campeonar, superior al de dos de las selecciones anfitrionas y al de otros países que se perfilan como posibles sorpresas del torneo.

Estas son las selecciones candidatas según Opta

España ganó a Alemania
España ganó la Eurocopa del 2024 frente a Inglaterra.Cortesía

Las diez selecciones con mayor probabilidad de quedar campeonas y llevarse el título mundialista a sus tierras son:

  1. España: 17%
  2. Francia: 14.1%
  3. Inglaterra: 11.8%
  4. Argentina: 8.7%
  5. Alemania: 7.1%
  6. Portugal: 6.6%
  7. Brasil: 5.6%
  8. Paises Bajos: 5.2%
  9. Noruega: 2.3%
  10. Colombia: 2%

Ecuador se encuentra por debajo de 15 selecciones mundialistas, con un apretado 1% de probabilidades de alzarse con la preciada Copa del Mundo. Para las selecciones que están dentro del repechaje tanto de la UEFA como de la FIFA, se mantienen con un 3.7% de probabilidad de que alguna de ellas celebre con el título del Mundial 2026.

