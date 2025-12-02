Cuenca Jrs vs. Universidad Católica EN VIVO: dónde ver la semifinal de Copa Ecuador

Universidad Católica llega con ventaja del triunfo 4-1 en Quito y espera sellar clasificación a la final de la Copa Ecuador

Universidad Católica se impuso 4-1 a Cuenca Jrs en la semifinal de ida de la Copa Ecuador.

Este martes 2 de diciembre se conocerá al primer finalista de la Copa Ecuador 2025 cuando a partir de las 19:00, Cuenca Jrs reciba a Universidad Católica en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en la semifinal de vuelta.

El Trencito llega con la gran ventaja que obtuvo en la semifinal de ida, en la que goleó 4-1 al equipo azuayo, y que le hace soñar con llegar al partido que definirá el título.

El técnico Diego Martínez ha dado prioridad a la Copa Ecuador, con la mira puesta en conseguir la primera estrella en la historia de los santos. Por esta razón reservó a varios jugadores en el empate sin goles, en casa, ante Orense, por el hexagonal final de la LigaPro.

El cuadro celeste ya tiene asegurada la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, pero busca el boleto a la Copa Libertadores, que recibe como premio el campeón de la Copa Ecuador, que se ha convertido en su principal objetivo.

Por su parte, Cuenca Jrs llega motivado tras derrotar 2-0 a Mineros, en el primer juego de la semifinal del ascenso nacional, que lo tiene como favorito para conseguir el cupo a la Serie B.

El conjunto azuayo, que es liderado por el experimentado delantero Roberto 'La Tuka' Ordóñez, no pierde la esperanza de conseguir el milagro en casa y dar la vuelta a la serie semifinal ante el Trencito.

Los datos claves del partido

Día: Martes 2 de diciembre

Hora: 19:00 (de Ecuador)

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar, de Cuenca

Transmite: Dsports y DGO

