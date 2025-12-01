El Nacional busca evitar descenso a Serie B y sobrevivir entre problemas económicos

El Nacional espera el fallo de apelación para evitar descender a la Serie B. A la par, debe conseguir urgente 85 mil dólares

El Nacional registra una temporada 2025 llena de problemas que se podría sellar con el descenso administrativo a la Serie B.

En El Nacional están a la expectativa de la resolución del consejo de disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), prevista para este martes 2 de diciembre, que definirá si el club desciende a la Serie B.

Los puros criollos presentaron una apelación a un pago de valores pendientes, que según defienden, realizaron en el tiempo establecido por la Ecuafútbol, por lo que no deberían recibir una sanción.

Si no se da paso al pedido del Rojo, sería el tercer castigo por atrasos en pagos a acreedores, tras ya haber sido restados en total nueve puntos por dos fallos anteriores, y recibirían la máxima pena, que es el descenso administrativo.

Marco Pazos, presidente de El Nacional, comentó que es optimista de recibir una respuesta favorable a la apelación. “Presentamos la apelación dentro de los tiempos establecidos y fue aceptada. Ahora deberán revisar todas las pruebas”, indicó.

Detalló que el problema surgió por un corte de luz por las fuertes lluvias en Quito que hizo que los jugadores a los que se les cubrió los valores adeudados, no logren enviar a tiempo la carta a la FEF indicando que se cumplió con el pago.

“Nosotros habíamos cumplido con los pagos y por eso presentamos la apelación correspondiente. No cumplimos con el total dentro del tiempo límite, pero la documentación, aunque llegó muy tarde, no fue enviada a tiempo por un problema puntual que ocurrió en Quito”, afirmó Pazos.

El directivo confía en que en la Ecuafútbol “entenderán que no se trata de aplicar el reglamento a rajatabla sin considerar el contexto”.

No paran las demandas

Marzo Pazos, presidente de El Nacional, dio detalles de la crisis económica del club. Angelo Chamba / Expreso

Si El Nacional logra evitar el castigo, deberá seguir en busca de recursos para cubrir otras demandas que llegaron a la Ecuafútbol.

“Son más de 160 demandas contra El Nacional. Es una locura y son personas que nunca hemos conocido ni visto y jugadoras de épocas pasadas”, señaló el presidente del club. Agregó que hasta el jueves 4 de diciembre deben reunir 85 mil dólares para evitar una nueva sanción que los lleve a la Serie B.

Pazos afirmó que la deuda que maneja el club actualmente supera los 13 millones de dólares, lo que ha obligado a que “todos los recursos que se consiguen sean priorizados sobre los sueldos. No estamos endeudando más al club”.

Técnico Universitario también está a la expectativa

Técnico Universitario descendió a la Serie B al quedar en el penúltimo lugar del cuadrangular final. API

No solo El Nacional estará pendiente de la resolución de la apelación en la FEF. Técnico Universitario también espera el fallo ya que podría salir beneficiado, evitando el descenso a la Serie B que se concretó el sábado 29 de noviembre.

Diego Castro, gerente regional de la LigaPro, aclaró el panorama si se registra el descenso administrativo de El Nacional. "En conformidad con el reglamento, si se confirma la sanción a El Nacional, se determina que se ubicaría en el último lugar de la tabla, con lo cual Vinotinto sería penúltimo y Técnico Universitario podría salvar la categoría”, detalló el directivo.

Agregó que el castigo previo de restar nueve puntos a El Nacional, “apenas el sábado por la noche LigaPro recibió el comunicado de la FEF y de inmediato lo reflejamos en la tabla de posiciones”.

