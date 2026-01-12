Expulsan de Colombia a Miguel Morocho, concejal buscado por tentativa de homicidio

El edil de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas fue detectado cuando intentaba salir de Colombia hacia Venezuela

Migración Colombia confirmó la expulsión del país de Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, ciudadano solicitado por el delito de tentativa de homicidio.

Migración de Colombia confirmó la expulsión del país de Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, ciudadano ecuatoriano solicitado por la justicia de Ecuador por el delito de tentativa de homicidio. El procedimiento se realizó en coordinación con autoridades ecuatorianas y bajo los protocolos de respeto a los derechos humanos.

(Te invitamos a leer: Así cayó Miguel Morocho, concejal correísta, señalado por tentativa de asesinato)

El concejal de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas fue detectado cuando intentaba salir de Colombia hacia Venezuela por el Puesto de Control Migratorio Atanasio Girardot, en la frontera con ese país. Durante la verificación de antecedentes, los sistemas migratorios arrojaron una alerta internacional vigente en su contra.

Las investigaciones permitieron establecer que Morocho Rodríguez había salido previamente de Ecuador y se desplazó hacia Colombia. Tras confirmar la anotación judicial, la Migración de Colombia lo expulsó y lo trasladó hasta el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca.

El exedil de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue detectado cuando intentaba salir de Colombia hacia Venezuela. Cortesía

En este punto, oficiales colombianos entregaron al ciudadano a las autoridades ecuatorianas para su judicialización. Según Migración Colombia, el procedimiento se realizó garantizando el respeto por los derechos humanos y el ciudadano fue entregado en condiciones físicas y mentales óptimas.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, señaló la importancia de la cooperación binacional: “La articulación permanente entre las autoridades migratorias de Colombia y Ecuador permite identificar oportunamente a personas requeridas por la justicia y fortalecer la seguridad regional”, afirmó.

La historia de María Rebeca Morocho Sisalema, la mujer indultada por Daniel Noboa Leer más

Desde el 2025, Morocho cuenta con orden de captura

Según informó el ministro Reimberg, el concejal Morocho permanecía huido en Colombia. Sin embargo, recientemente quiso cruzar la frontera de ese país hacia Venezuela por el puesto de control migratorio terrestre La Unidad - Puente Internacional Atanasio Girardot en Villa del Rosario.

No obstante, Reimberg indicó que gracias al intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración de Ecuador y Migración Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la cooperación con Estados Unidos, se procedió con la captura de Morocho.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ