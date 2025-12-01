Lionel Messi vs Barcelona SC: Fecha y hora de la presentación en el Monumental

El equipo del astro argentino campeón del mundo ya definió el calendario para el duelo del que ya se mueve mucho marketing

La locura por Lionel Messi en Ecuador ya empezó y promete convertirse en el evento deportivo–farándula más grande que haya vivido Guayaquil en los últimos años. Todo está listo para que la noche del 7 de febrero el estadio Monumental se convierta en un santuario rosado y amarillo, porque el 10 argentino, el mismo que estará en el Mundial, prepara su presentación estelar ante un público que ya sueña con verlo caminar, sonreír y tocar la pelota en territorio ecuatoriano.

EXPRESO pudo conocer que, aunque aún falta la firma final que sería en Miami, la maquinaria del marketing deportivo ya se encendió.

El partido-show tendría horario definido las 20:00 de Ecuador, con un estadio Monumental de Guayaquil que de seguro quedaría pequeño ante la avalancha de fanáticos, coleccionistas de recuerdos, influencers, celebridades locales y hasta políticos que se morirán por una foto junto al campeón del mundo.

Lionel Messi lideró a Argentina en el título Mundial de Qatar 2022. cortesía

No es Noche Amarilla

El preacuerdo está firmado entre la empresa que maneja al Inter Miami, un grupo organizador local y la dirigencia de Barcelona. Pero aquí viene el dato que tiene revolucionados a los hinchas: no se trata de la Noche Amarilla, sino que es un producto totalmente distinto, más global, más comercial y con un toque emocional: la despedida de Messi de Ecuador antes de concentrarse de lleno en el Mundial.

Hay que recordar que Lionel no pisó el país en el último partido de la selección argentina por Eliminatorias rumbo al 2026. Esa ausencia dejó una deuda sentimental con los aficionados ecuatorianos que ahora podría pagarse con un espectáculo sin precedentes.

Falta la famosa firma, sí, ese garabato que mueve millones. Pero el Plan Messi en el Monumental ya tiene fecha, estructura y expectativa. La novela apenas comienza, y como toda estrella mundial, Messi sabe cómo convertir un simple partido en un acontecimiento que paraliza ciudades enteras.

