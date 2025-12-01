Juegos Bolivarianos 2025: Ecuador logra dominio total en adiestramiento ecuestre

Ecuador firma una actuación histórica en Perú tras dominar las pruebas de adiestramiento ecuestre con oro, plata y bronce.

La delegación ecuatoriana de deportes ecuestres que se encuentra disputando los Juegos Bolivarianos 2025, en Lima y Ayacucho, Perú, siguió este lunes 1 de diciembre consolidando una cosecha histórica de medallas tras su puesta en escena en las competencias de adiestramiento individual mixto.

A primera hora, el jinete tricolor Julio César Mendoza, montando a Deparon, logró colgarse el oro en la prueba de Free Style al conseguir un 73.335%, mientras que la también ecuatoriana Franziska Klinkicht, con Bengalo Guardiola II, fue plata al hacer un porcentaje del 69.790%.

🏇🇪🇨 RESULTADOS | Adiestramiento Free Style – Mixta



¡Ecuador es oro y plata en la prueba FEI Intermediate 1 Freestyle! 🇪🇨🔥



🥇 Julio César Mendoza – 73.335%

🥈 Franziska Klinkicht – 69.790%



🇪🇨 Más resultados del Team Ecuador:



6️⃣ Carolina Espinoza – 66.890%

8️⃣ María José… pic.twitter.com/DjWLKIDCqN — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 1, 2025

Ya en la prueba de Adiestramiento Individual General Mixta, nuevamente Mendoza sobre Deparon logró registrar un puntaje de 214.658 para ubicarse primero, en tanto que Klinkicht, también con Bengalo Guardiola II, fue bronce luego de totalizar 200.995 unidades y confirmando el completo dominio ecuatoriano en este apartado.

Antes ya hubo más cosecha de medallas

A las sobresalientes actuaciones de los tricolores se les suma que hace pocos días, el mismo equipo nacional logró la medalla de oro en Doma por equipos al registrar 402.469 puntos con los binomios compuestos por Carolina Espinoza y Pícaro, Franziska Klinkicht junto a Bengalo Guardiola II, Julio César Mendoza y Deparon y María José Granja sobre Shir Khan, quienes firmaron una actuación impecable.

“Felices por poder entregar tantas medallas al país en un deporte tan difícil y costoso como este... especial agradecimiento a los que trabajan en el cuidado de los caballos y a nuestras familias por ser nuestro soporte”, precisó Mendoza, quien ya fue a los Juegos Olímpicos 2024.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!