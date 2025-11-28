Esteban Enderica y la cosecha de medallas en los Juegos Bolivarianos: así va Ecuador

El experimentado nadador sumó una presa de oro y una de plata para Ecuador. Es su cuarta participación en Juegos Bolivarianos

Esteban Enderica (c) en el podio como campeón de la prueba de 1.500 metros.

El experimentado deportista Esteban Enderica fue el encargado de sumar la primera medalla de oro en las pruebas de natación, del Team Ecuador, en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El tricolor resaltó que “otorgar una medalla al Ecuador siempre es importante y una de oro aún más. En mi trayectoria deportiva, más de 20 años representando al país, siempre me enorgullece poder llevar los colores de nuestra bandera a diferentes lugares del mundo”.

Enderica, campeón en la prueba de 1.500 metros, agregó que “cada medalla es especial, siempre lo he disfrutado, ahora aún más, porque por más que todavía no esté cerca mi retiro, ya son las últimas competencias que tengo para representar a mi país”.

Al tricolor aún le restan las pruebas de 5 y 10 kilómetros aguas abiertas. La sede es la Laguna Bujama, el mismo escenario donde se coronó campeón en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Me trae muy buenos recuerdos, fue donde alcancé la medalla de oro en Juegos Panamericanos, así que va a ser lindo volver a ese lago en condiciones diferentes, porque ahora sí creo que está un poco más caliente el agua, esperemos que se den los mismos resultados que en los Panamericanos”, afirmó.

Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos

Diana Durango (i) y Marina Pérez (d) ganaron oro y plata en tiro deportivo. CORTESÍA COE

Hasta la mañana de este viernes 28 de noviembre, Ecuador se ubicaba en el sexto lugar del medallero de los Juegos Bolivarianos 2025 que se disputan en Perú, y que tendrán competencias hasta el domingo 7 de diciembre.

La delegación tricolor ha alcanzado 58 preseas, de las cuales 11 son de oro, 24 de plata y 23 de bronce. En la jornada del jueves 27 de noviembre, se sumaron tres metales dorados. La primera llegó por parte de Diana Durango, en la prueba de 25 metros pistola, en la disciplina de tiro deportivo.

Los deportes ecuestres también aportaron con doble presea dorada con Diego Zurita, en concurso completo individual, y también en la prueba mixta junto a Carlos Narváez, Daniel Sarango y Jorge Aguilar.

Las medallas de plata llegaron con Jonathan Caicedo (contrarreloj ciclismo de ruta), Marina Pérez (pistola 25 metros) y Juan Pablo Peralta, Pablo Toral y Lester Ortegón (tiro arco recurvo equipo masculino); y además un metal de bronce con Lester Ortegón y Adriana Espinoza de los Monteros (tiro con arco recurvo mixto).

🥇🥈🥉 Medallas del Team Ecuador en Ayacucho – Lima 2025



Hasta este jueves 27 de noviembre, el #TeamEcuador acumula 58 medallas en los Juegos Bolivarianos 🇪🇨🔥

La delegación tricolor sigue creciendo jornada tras jornada.#JuegosBolivarianos2025 pic.twitter.com/G2DcPecDSd — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) November 28, 2025

