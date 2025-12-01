Mundial 2026: nuevo formato explicado, cuántas selecciones hay y cómo avanzan de fase

El Mundial 2026 será innovador con un mayor número de selecciones que los anteriores. Te contamos los detalles

El Mundial 2026 que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después: por primera vez en su historia, la competencia contará con 48 selecciones en la fase final, cifra que supera al formato tradicional de 32 equipos.

Te invitamos a leer: Arsenal ficha a dos nuevas promesas de Independiente del Valle: Esto fue revelado

Los equipos participantes serán distribuidos en 12 grupos de 4 combinados cada uno. Durante la fase de grupos, cada selección jugará tres partidos (uno contra cada rival de su grupo). Al terminar esa ronda, los dos primeros de cada grupo (24 equipos) avanzarán automáticamente a dieciseisavos de final, pero la novedad radica en que también clasificarán los ocho mejores terceros.

La fase de eliminación directa arrancará con una ronda de 32 equipos, seguido por octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final. Como resultado del nuevo formato, el número total de partidos del torneo aumentará: se jugarán 104 partidos en total, frente a los 64 que se registraron en Qatar 2022.

Además, las selecciones que lleguen hasta la final tendrán que disputar ocho partidos en vez de los siete habituales en ediciones anteriores.

Así se organizan los bombos para definir los grupos

El sorteo de los grupos del Mundial 2025 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre. cortesía

Para organizar los grupos y asegurar un reparto equitativo, la fase de sorteo usará un sistema de bombos: los equipos se repartirán en cuatro potes según su ranking y condición (anfitriones, ubicación, repescas).

FEF y Liga Pro, sancionadas por infracciones a la Ley de Protección de Datos Leer más

En cada grupo habrá un equipo de cada bombo, y hay restricciones para evitar que coincidan selecciones del mismo continente (salvo excepciones para Europa). Una innovación adicional en este Mundial 2026 es que los cabezas de serie mejor rankeados (España, Argentina, Francia e Inglaterra) tendrán un camino diseñado para evitar que se crucen antes de semifinales, de modo que las grandes potencias puedan quedar en lados opuestos del cuadro.

Estos cambios representan una apuesta a un Mundial más grande, diverso y competitivo: con más selecciones participantes, más partidos, y mayores oportunidades para equipos de distintas confederaciones. A su vez, la fase de grupos gana complejidad, ya que incluso terminar tercero puede abrir camino a la siguiente ronda, lo que mantiene la tensión en todos los partidos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!