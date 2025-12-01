FEF y Liga Pro, sancionadas por infracciones a la Ley de Protección de Datos

Este lunes 1 de diciembre, la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) informó que, tras incumplimientos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro fueron sancionadas con multas por infracciones graves vinculadas al tratamiento de datos personales en las aplicaciones FAN ID y FAN FEF.

Según informó la SPDP, ambas instituciones pasaron por un proceso en el que se les requirió información sobre los mecanismos de registro de datos en las plataformas de venta de entradas, además de inspecciones in situ. Posteriormente, recibieron la orden de implementar medidas correctivas, las cuales no fueron acatadas a plenitud, llevando a ambos organismos deportivos a Procesos Administrativos Sancionadores (PAS).

Por esto, la Liga Pro deberá pagar una multa de $259,644.01, además de informar a 14.398 personas que el consentimiento para el tratamiento de datos no fue obtenido de forma válida. Los datos de las personas deben ser, asimismo, borrados del sistema de FAN ID.

Para la FEF la multa es de $194,856.16 y, en su caso, debe adecuar sus procesos internos, puntualmente su Registro de Actividades de Tratamiento e implementar una Política de Protección de Datos, ajustándose a la Ley de Protección de Datos Personales.

Sanción en actividades puntuales

Según conoció este medio, la alerta sobre el tratamiento de datos en el fútbol y los mecanismos de venta de entradas fueron de interés de la SPDP desde abril de este 2025.

Cabe mencionar que la Liga Pro ha utilizado el FAN ID para la venta de entradas en partidos puntuales, como en las finales. En tanto que la FEF utiliza el FAN FEF para todos los partidos de local de la selección nacional.

