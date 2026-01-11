Refuerzos de Emelec 2026 entrenan en Samanes mientras persisten prohibiciones FIFA

Bolaños, Viñán, Cagua, Uriarte y Viteri se integraron a la pretemporada, a la espera de que Emelec levante prohibiciones

Emelec cumplió el domingo 11 de enero su segundo día de pretemporada en el Polideportivo de Samanes.

Miller Bolaños, Bryan Viñán, Milton Cagua, Mayckel Uriarte y Andrés Viteri son los refuerzos que se incorporaron a la pretemporada de Emelec, aunque aún deben esperar a que el club subsane las nueve prohibiciones impuestas por la FIFA que le impiden inscribir jugadores.

Desde el pasado sábado 10 de enero, los futbolistas trabajan en la pretemporada en el complejo de Samanes bajo las órdenes de Guillermo Duró, quien afrontará su segundo año al mando del Bombillo, con el reto de competir en la LigaPro y la Copa Ecuador.

Viñán y Uriarte destacan compromiso y la exigencia

Bryan Viñán, quien puede desempeñarse como lateral, carrilero y extremo por izquierda, expresó su satisfacción por llegar al cuadro azul. “Quiero dejar al club en lo más alto y cumplir con lo que me pide el entrenador. Sé la responsabilidad que esto requiere. Toca trabajar el doble para estar a punto y poder demostrar”, afirmó el exjugador de Orense.

Por su parte, el lateral derecho Mayckel Uriarte aseguró: “Quiero dejarlo todo. Muchos no tienen conocimiento de mí, pero me gusta trabajar, trabajar y dar siempre lo mejor de mí”, acotó el exfutbolista de Chacaritas.

¡LAS NUEVAS CARAS DEL BOMBILLO! ⚡️



Bryan Viñan y Mayckel Uriarte se mostraron contentos y motivados con este nuevo reto, esperan dar lo mejor en Emelec pic.twitter.com/v9lm2Xm5HG — 𝕁𝕒𝕧𝕚𝕖𝕣 ℝ𝕦𝕚𝕫 (@Jrnochi) January 10, 2026

Además de los cinco refuerzos, la dirigencia de Emelec mantiene gestiones activas para levantar las sanciones impuestas por la FIFA, requisito indispensable para habilitar nuevas inscripciones. El objetivo del club es llegar con el plantel completo al inicio oficial de la temporada 2026, en la que el Bombillo buscará ser protagonista tanto en la LigaPro como en la Copa Ecuador, tras un 2025 marcado por la inestabilidad administrativa y las limitaciones en el mercado de fichajes.

