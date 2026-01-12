El Jefe Vergara: “Con una buena ley, Ecuador puede ser potencia musical”

El músico guayaquileño está socializando su proyecto de ley de la música, para sumar aportes de todos los actores del sector

El músico presenta su propuesta a través del Observatorio de la Industria Musical Ecuatoriana, pero quien quiera aportar puede comunicarse directamente con él a través de sus redes.

Existe una anécdota ‘recurrente’ que el músico y compositor guayaquileño Juan Carlos ‘El Jefe’ Vergara cuenta con un tono agridulce. “Varias veces me ha pasado que cuando le digo a alguien que soy músico, me pregunta: Sí, ¿pero qué haces para ganarte la vida?”.

La situación denota lo poco valorada que es la música como actividad profesional, al ser considerada como mero entretenimiento o pasatiempo por gran parte de la población. Y aunque podría parecer una cuestión meramente semántica o de imagen, tiene implicaciones legales.

Justamente de esa necesidad nace el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Integral de la Música en Ecuador, propuesto por el Observatorio de la Industria Musical Ecuatoriana, ente apolítico que busca que los trabajadores de este sector tengan al fin protección, derechos claros y políticas justas en la legislación.

Porque si bien es cierto existe la Ley Orgánica de Cultura, se trata de un cuerpo legal demasiado genérico.

Así que este proyecto pretende contar con normas específicas acordes con la realidad de este rubro, que va más allá de músicos y artistas, la cara más visible, sino que incluye a sonidistas, arreglistas, productores, ingenieros de sonido, lutieres, educadores musicales, mánagers y demás miembros de este amplio y diverso ecosistema.

Este proyecto nació como parte del proceso de titulación del artista guayaco en su maestría en Gestión Empresarial en la Industria Musical, por la Universidad de La Rioja, de España.

Fue construido con el aporte de músicos, catedráticos, abogados, productores y otros profesionales vinculados a este rubro, contando con la guía de expertos de la industria musical española, como Jon Icazuriaga, autor del libro De pasión a profesión, manual de la industria musical.

Conozca los principales ejes de este proyecto de ley que El Jefe está actualmente socializando, para recoger propuestas a nivel nacional y pulirlo, en vistas de su presentación formal a los órganos oficiales pertinentes. Él ha dado el primer paso.

Educación y formación artística



Desde nuestro punto de vista, no es casualidad que el clima de violencia que vive Ecuador coincida con un sistema educativo totalmente alejado del arte, pieza fundamental para la construcción tanto del individuo como del sentido de comunidad.

Este proyecto no está cerrado. Tienen que sumarse todos los integrantes del sector; músicos que son abogados, con vinculación con la política, o que son constitucionalistas... Cada uno, desde su trabajo, puede aportar.



Por eso uno de los puntales es la inclusión en la malla curricular de música desde jardín de infantes hasta secundaria.

Es básico tener presente que a través de la enseñanza/aprendizaje de la m´usica se puede trabajar matemática, inteligencia espacio-temporal, lenguaje, además de valores como la disciplina, constancia y paciencia.

Y esa formación debe extenderse a estudios de tercer y cuarto nivel, con la creación de especializaciones para formar profesionales en ramas como manejo de artistas, publicidad, organización de eventos, relaciones públicas, etc.

“En Ecuador hacen falta muchos eslabones en la cadena”, lamenta El Jefe, a pesar de que se ha avanzado en el tema con la creación de facultades de música en todo el país.

Recopilación de datos y generación de estadísticas



Hoy en día no hay un organismo que se dedique exclusivamente a la recopilación de datos del sector musical, por lo que esa es otra de las metas del Observatorio. Sin cifras reales y constantemente actualizadas, no es posible elaborar políticas públicas útiles.

“No sabemos cuántos músicos se dedican profesionalmente a esto, qué géneros se desarrollan en tal sector, en tal ciudad, cuál es el estilo que predomina, cuál es la economía de cada género. Sin esa data, no existimos para el Estado”.

Impulsar el turismo musical



Países cercanos tienen festivales que ya forman parte de la agenda anual de espectáculos de la región. Eventos enormes y de primer nivel como Rock al Parque (Bogotá), Vivo x el Rock (Lima), Viña del Mar (en la ciudad chilena homónima), Lollapalooza Argentina (Buenos Aires) no solo mueven el turismo interno de esos países, sino que atraen a melómanos de otras naciones o incluso de otros continentes.

Ejemplos como los recientes shows de Shakira en Quito mostraron que la música no solo activa el sector cultural, sino de restaurantes, hoteles, medios de transporte y la economía en general.

El movimiento que generó el concierto de Shakira en Ecuador ha hecho tomar conciencia de la importancia de la industria musical como motor económico. Facebook de Shakira

Reconocimiento formal de la música



Para El Jefe, es fundamental cambiar la concepción actual sobre la música y empezar a verla como un sector laboral y productivo serio. ¿Cuál es el problema que causa la desvalorización de la actividad musical? “Que uno como músico no puede acceder a créditos, por ejemplo, porque en la práctica no está reconocido laboralmente. Como músicos podemos afiliarnos al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), pero como afiliación voluntaria”, explica.

“Hay que lograr que los réditos de la música no sean solo espirituales, sino económicos también, porque la música es un negocio definitivamente. Nuestro proyecto no pide dádivas, no queremos inflar el gasto público. Todo esto sale de nuestro trabajo”.

Reconocer la identidad sonora y el patrimonio



Más allá del tema de los derechos de autor, el proyecto de ley plantea empezar a proteger el patrimonio sonoro nacional, con el reconocimiento de toda la riqueza de nuestros ritmos representativos.

Eso también abarca fomentar la investigación para recuperar, mantener y reavivar el patrimonio, ligado ineludiblemente con la identidad.

Tratamiento del entorno digital



Es importante actualizar en las nuevas tecnologías a los músicos y todos los actores de la cadena, “para que no nos agarren desprevenidos. Porque es inútil ponerse en contra de la inteligencia artificial. Esta nueva tecnología que nos ha invadido, yo la comparo con una ola gigante. Tú tienes que pasar por debajo de la ola y salir a flote. Si no, te lleva”.

