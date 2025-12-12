Iron Maiden regresa a Ecuador: la ‘Doncella de Hierro’ encenderá Quito en 2026

El esperado concierto será el 14 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito

Para muchos fanáticos del metal en Ecuador, la mañana del 12 de diciembre comenzó como cualquier otra. Pero bastó un mensaje, un anuncio, una imagen compartida en redes para que el país entero se sacudiera: Iron Maiden vuelve a Ecuador.

Diecisiete años después de su primera visita, la banda que marcó a generaciones confirmó su esperado regreso. Y así, lo que parecía un sueño guardado en camisetas, discos y recuerdos de 2009, vuelve a cobrar vida.

Un regreso muy esperado: ¿Cuándo y dónde?

Iron Maiden incluirá a Quito en su Run For Your Lives World Tour 2026, una gira que celebra nada menos que los 50 años de la banda. Medio siglo de historia, de escenarios incendiados, de himnos convertidos en culto.

El concierto será el 14 de octubre de 2026, en el Estadio Olímpico Atahualpa, un escenario que ya empieza a imaginarse cubierto de camisetas negras, banderas británicas, Eddie en cada esquina y miles de voces listas para gritar “Run to the hills!”.

Sight Concerts, la organizadora, confirmó que la banda llegará con toda la potencia de su montaje: luces, explosiones, visuales gigantes y la energía intacta de sus seis integrantes.

Un invitado con apellido legendario

El anuncio trajo además un detalle que emocionó al fandom: El grupo invitado será The Raven Age, banda inglesa de heavy metal liderada por George Harris, hijo del bajista y fundador de Iron Maiden, Steve Harris.

Un puente perfecto entre generaciones del metal.

Run For Your Lives... Central & South America!



Iron Maiden have announced further dates for the Run For Your Lives World Tour 2026.



October 2026



5 San Salvador, EL SALVADOR – Estadio Jorge “Mágico” González

8 San José, COSTA RICA – Estadio

11 Bogotá, COLOMBIA – Vive Claro… pic.twitter.com/nAxHoxk3ku — Iron Maiden (@IronMaiden) December 12, 2025

Entradas, preventas y precios

Los boletos saldrán a la venta el 16 de diciembre, a las 10:00, en Buen Plan.

Los miembros del Fan Club tendrán acceso anticipado el 15 de diciembre.

Precios oficiales:

Palco – Sanctuary: $ 244,66

Campo – Fear of the Dark: $ 204,99

Tribuna – Piece of Mind: $ 165,31

Preferencia – Somewhere in Time: $ 130,93

Cancha – The Number of the Beast: $ 85,96

Platea – Infinity Dreams: $ 72,74

Para Ecuador, será la oportunidad de escuchar en vivo temas que se convirtieron en herencia generacional.

2009: la primera vez que Ecuador rugió

La única presentación de Iron Maiden en el país fue el 10 de marzo de 2009, en el estadio del Aucas.

Ese día dejó una promesa implícita: volverían. Y ahora, finalmente, cumplen.

Otras fechas en Latinoamérica

Octubre 2026

05 – San Salvador, EL SALVADOR – Estadio Jorge “Mágico” González (with The Raven Age & Souls of Steel)

08 – San José, COSTA RICA – Estadio Nacional (with The Raven Age)

11 – Bogotá, COLOMBIA – Vive Claro (with The Raven Age)

14 – Quito, ECUADOR – Estadio Atahualpa (with The Raven Age)

17 – Lima, PERU – Estadio Nacional (with The Raven Age)

20 – Buenos Aires, ARGENTINA – Estadio Hurácan (with LA H NO MURIÓ)

25 – São Paulo, BRAZIL – Allianz Parque (with Alter Bridge)

31 – Santiago, CHILE – Estadio Nacional (with Mammoth & Nuclear)

