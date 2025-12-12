‘Los Locos Addams’ llegan a Samborondón: fechas, elenco y todo sobre el musical

El Teatro Sánchez Aguilar se prepara para recibir uno de los estrenos más esperados de la temporada navideña: el musical de 'Los Locos Addams', que se presentará los días 13, 14, 20 y 21 de diciembre en Samborondón. La obra, que cuenta con los derechos oficiales de Broadway, trae consigo el libreto y la música originales, pero con un giro local que promete conectar de manera especial con el público ecuatoriano.

Bajo la dirección de Jaime Tamariz, la producción busca ofrecer un espectáculo de primer nivel, con un elenco que combina tradición y nuevos talentos, y con una puesta en escena que celebra tanto la diversidad como la identidad cultural.

Una adaptación con sabor guayaquileño

El director Tamariz explicó que la adaptación mantiene la esencia del musical de Broadway, pero introduce cambios que lo acercan a la realidad guayaquileña. En esta versión, la familia Addams ya no vive en Central Park, sino en el Barrio Centenario, mientras que el novio de Merlina proviene de Samborondón. Estos ajustes generan un choque cultural que añade frescura y humor a la trama.

Queremos que el público se divierta y viva algo inolvidable. Jaime Tamariz Director teatral

“Es un privilegio poder trabajar con grandes actores y cantantes nacionales, reunir tanto talento y traer incluso figuras desde Quito como Gabriel Baumann. Queremos que el público se divierta, que recuerde la serie en blanco y negro y que viva una experiencia familiar inolvidable”, señaló el director, quien destacó la importancia de ofrecer un espectáculo que combine calidad artística con cercanía emocional.

Nuevos talentos y actores de renombre

La obra reúne a figuras consolidadas del teatro nacional junto a jóvenes talentos que debutan en esta producción. Entre los nombres más reconocidos se encuentra Lucho Mecai, considerado una tradición del teatro guayaquileño, mientras que la actriz y cantante Chloé Silva asume el reto de interpretar a Merlina en su primera gran aparición en un musical de esta magnitud. Silva confesó que el papel ha sido un sueño cumplido y un desafío personal.

“Merlina descubre nuevas facetas de sí misma. Como está enamorada, intenta agradar a la familia de su novio y hasta se viste de rosa. Ha sido difícil integrar canto y actuación, pero ahora siento que fluye y me divierto muchísimo”, comentó la actriz, quien además resaltó la exigencia de interpretar las canciones desde la perspectiva del personaje y no desde su estilo personal como cantante.

Los actores que dan vida a Largo y Pericles también compartieron la complejidad de encarnar personajes tan peculiares. Gabriel Baumann, en el papel de Largo, explicó que su reto principal ha sido transmitir emociones sin palabras, únicamente a través de gruñidos, sonidos guturales y movimientos corporales mínimos. “Es como encontrarle un caminar extraño, como una escalera que se tambalea”, dijo, subrayando la dificultad de dar vida a un personaje que parece estar entre la vida y la muerte.

Leonel Cifuentes, actor que interpreta a Pericles, habló sobre la experiencia de encarnar a este personaje. Juan Carlos Castro

Leonel Cifuentes, quien interpreta a Pericles, destacó que su personaje es feliz y macabro al mismo tiempo, amante de las explosiones y las pociones de su abuela. “Yo soy lo contrario en la vida real, pero poco a poco he formado al personaje”, señaló, reconociendo que la experiencia le ha permitido explorar un lado completamente distinto de sí mismo.

Por su parte, Itzel Cuevas, quien interpreta a la abuela Addams, resaltó la experiencia de reinterpretar un personaje que conoció desde niña. “Yo crecí mirando a los Locos Addams, entonces es como darle una vuelta a ese personaje que además no se parece mucho a lo que hay en las películas ni en la serie vieja. Creo que es bastante similar y a la vez diferente, entonces eso ha sido genial”, comentó, subrayando el valor de aportar frescura y novedad a un rol tan clásico.

La actriz Gigi Mieles, encargada de dar vida a Morticia Addams, confesó que su mayor reto fue desprenderse de la imagen icónica que ya existe del personaje. “A mí me pasó fue lo de no copiar a los personajes que ya existen, tratar de no hacer lo mismo de lo que ya hemos visto, no porque sea malo sino porque uno tiene que tener su propio proceso de creación. Ese fue el reto más difícil: sacarme de la cabeza esa imagen tan simbólica de Morticia Addams”, explicó, destacando la importancia de construir una versión propia y auténtica.

Un espectáculo de primera clase

Los actores coincidieron en resaltar el trabajo del equipo técnico, compuesto por más de 70 personas que se encargan de áreas como escenografía, vestuario, maquillaje y prótesis. “Es un lujo poder ver algo así, con cada detalle bien cuidado. Queremos que el público disfrute de un espectáculo de primera clase”, afirmó Baumann, quien espera que la audiencia reciba la obra con aplausos y entusiasmo.

Esta obra propone que tú puedes ser tú mismo Jaime Tamariz Director teatral

Cifuentes añadió que la producción busca transmitir un mensaje de aceptación y diversidad, recordando que cada persona tiene sus diferencias y gustos, y que la obra invita a celebrarlos. “La moraleja es aceptar a las personas como son. Algunos pueden ser más oscuros, otros más alegres, pero todos merecen ser recibidos con cariño”, expresó

Más allá del humor y la estética oscura característica de la familia Addams, la obra transmite un mensaje profundo sobre la normalidad y la anormalidad. Según Tamariz, la puesta en escena invita a reflexionar sobre los estándares sociales y la necesidad de aceptarnos tal como somos.

“Siempre tratamos de ser perfectos o de buscar algún tipo de estándar en la vida. Esta obra propone que tú puedes ser tú mismo, que puedes ser oscuro o diferente, y que eso también es válido”, explicó el director. En ese sentido, la historia del romance de Merlina se convierte en un símbolo del encuentro entre la normalidad y la anormalidad, y en una oportunidad para celebrar la diversidad de formas de ser.

Entradas y localidades

El acceso al musical se organiza en tres localidades con un sistema de canje especial que busca incentivar la participación ciudadana y el consumo en centros comerciales aliados. Todas pueden canjearse con facturas a emitidas a partir del 29 de septiembre del 2025. Platea A se obtiene con facturas mayores o iguales a 80 dólares en Megamaxi y Supermaxi, o con facturas de 30 dólares o más en locales de Village Plaza, Mall del Norte, Mall del Sur y City Mall, más un adicional de 25 dólares.

Platea B aplica para facturas de los mismos valores, pero con un adicional de 20 dólares. Finalmente, Platea C está disponible con facturas de 30 dólares o más en locales comerciales, más un adicional de 10 dólares.

