Murió Luis Alberto García, recordado actor colombiano: ¿Qué le pasó?

El actor colombiano Luis Alberto García murió a los 88 años. El país despide a un referente del teatro y la televisión

A lo largo de su vida profesional, Luis Alberto García Jiménez demostró su talento no solo en la interpretación, también en la dirección y la dramaturgia.

El mundo del espectáculo colombiano atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Luis Alberto García Jiménez, uno de los actores y dramaturgos más influyentes del país.

Su nombre, ligado a décadas de creación, enseñanza y compromiso con las artes escénicas, vuelve a estar en el centro de la conversación pública, esta vez para despedirlo y reconocer la huella que deja en la cultura nacional colombiana.

Un referente del teatro colombiano

La Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA) confirmó el fallecimiento del artista a través de un comunicado en redes sociales, detallando que murió en Bogotá a los 88 años por causas naturales. Con ese anuncio, no solo se informó su partida, sino que se abrió un espacio para recordar la relevancia de quien, por más de cuatro décadas, permaneció como una figura esencial en el teatro, el cine y la televisión.

Según la entidad, García inició su carrera en 1979 y desde entonces se convirtió en un pilar del teatro colombiano, explorando líneas de investigación escénica y compartiendo su conocimiento como docente. Obras como La Gaitana e I Took Panamá son consideradas hitos dentro de la dramaturgia nacional y muestran la potencia creativa del actor, director y escritor.

El Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes también lamentó su muerte, destacando que su obra enriqueció “de manera invaluable las artes escénicas del país”. Para la entidad, García deja un legado que seguirá inspirando a nuevos creadores gracias a su trabajo más reciente junto a Batacklan Teatro, donde continuó desarrollando proyectos que fortalecen la escena contemporánea.

El impacto en el gremio artístico

La noticia generó un inmediato homenaje colectivo en redes sociales. Diversas figuras del teatro y la televisión, entre ellas Freddy Ordoñez, Carmenza Gómez, Luis Fernando Bohórquez, Carolina Cuervo, Cristina Campuzano y Aida Bossa, expresaron su dolor a través de mensajes y emojis que reflejaron el respeto y cariño que despertaba García dentro del gremio.

La ACA acompañó el anuncio con la frase “Que la tierra te sea leve”, una despedida cargada de simbolismo que resume el afecto por un artista que dedicó su vida a los escenarios. Sus colegas coincidieron en que su partida deja un vacío difícil de llenar, especialmente por su capacidad de formación, liderazgo y compromiso con el desarrollo del teatro nacional.

Más allá de su trabajo creativo, su figura también era reconocida por su labor como maestro, pues acompañó procesos formativos que impulsaron a generaciones de actores. Su sensibilidad, disciplina y visión crítica marcaron a quienes compartieron escena o aula con él.

Una vida dedicada al arte

Luis Alberto García Jiménez nació en Tunja, Boyacá, y desde joven mostró interés por las humanidades. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia, donde también se vinculó al grupo de teatro El Búho. Allí compartió escenario con figuras como Santiago García y Fausto Cabrera, nombres cruciales en la historia teatral del país.

Más adelante se formó en la Escuela Nacional de Teatro del Teatro Colón de Bogotá, bajo la guía de Víctor Mallarino, y llegó incluso a dirigir el Teatro Popular de Bogotá, consolidándose como uno de los líderes más importantes del movimiento teatral independiente.

Su trayectoria lo llevó a integrar colectivos clave, entre ellos el Teatro Independiente de Bogotá y el grupo de teatro de la Universidad de América. Además, su versatilidad lo hizo protagonista de proyectos en televisión como La mujer del presidente, Marcela, Lejos del nido, Bolívar, El hombre de las dificultades, La tregua y la recordada Hasta que la plata nos separe.

Aunque por ahora no se han entregado más detalles sobre las circunstancias de su muerte, la comunidad cultural ha coincidido en un mensaje común: el país pierde a un creador que definió gran parte de la identidad escénica de Colombia.

