Gustavo Angarita: El gran legado de una leyenda de la TV y teatro colombiano

El actor falleció de cáncer a los 83 años. Era muy respetado y querido en su tierra natal

Desde sus primeros pasos en el teatro universitario hasta convertirse en uno de los actores más respetados de Colombia, Gustavo Angarita dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento tras su fallecimiento, el 17 de octubre.

Su carrera comenzó hace más de seis décadas, cuando, siendo estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional, descubrió su verdadera vocación: la actuación. A partir de entonces, su talento y entrega lo llevaron a consolidarse como un referente del arte escénico.

Fue admirado por su capacidad de interpretar personajes complejos y llenos de matices, desde los más dramáticos hasta los más excéntricos. Uno de sus papeles más recordados fue el de Rasputín, que le permitió explorar las tensiones entre la violencia, el poder y la ironía.

Además de su destacada labor teatral, tuvo una fructífera carrera en televisión y cine, participando en producciones emblemáticas como Bella calamidades, Los 33 y El olvido que seremos.

La misma enfermedad que su esposa

Su vida personal también estuvo marcada por el amor y la lealtad. Margarita fue la compañera de vida y madre de sus hijos. Tras la muerte de ella, víctima de cáncer, el actor expresó con profunda sinceridad: “O se va ella, o me iba yo”, reflejando la conexión inquebrantable que compartían.

Sus colegas lamentan su partida

El mundo artístico colombiano ha expresado su dolor ante su partida. Su colega Kristina Lilley le dedicó unas palabras en redes sociales, agradeciendo su legado: “Gracias, gracias, gracias”, acompañadas de un aplauso simbólico. Por su parte, Jorge Cao, amigo cercano, recordó al “príncipe del teatro” con un mensaje cargado de afecto y admiración: “Luz a tu espíritu, gloria a su nombre”.

Gustavo Angarita falleció el 17 de octubre de 2025, a los 83 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Su muerte fue confirmada a través de redes sociales, con mensajes de duelo y reconocimiento a su impecable trayectoria.

Su legado perdura en los escenarios, en la pantalla y en la memoria de quienes lo admiraron. Gustavo Angarita no solo fue un actor excepcional, sino también un símbolo de pasión y compromiso con el arte colombiano.

