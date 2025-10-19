Stella Banderas se casa y Antonio Banderas conmueve a la prensa
Stella Banderas se casa en la Abadía Retuerta. Antonio Banderas vivió ese momento, entre brindis y desmentidos a la prensa
La boda de Stella Banderas se convirtió en uno de esos episodios que mezclan emoción sincera y el inevitable interés mediático: un día de celebración en la Abadía Retuerta LeDomaine de Valladolid, con familiares, amigos y algunas caras conocidas que pusieron el toque internacional a una ceremonia entrañable.
Pero más allá del vestido, la iglesia milenaria y los detalles del banquete, lo que se quedó en la memoria fue la imagen de Antonio Banderas como padre orgulloso, cercano y algo emocionado, saliendo a brindar con la prensa y compartiendo una frase que resume la jornada: “ha habido alguna lagrimilla”.
Boda de Stella Banderas: lugar y atmósfera
La elección de la Abadía Retuerta, un monasterio del siglo XII reconvertido en hotel de lujo, habla de un gusto por lo clásico y el recogimiento. Stella optó por un escenario que combina historia y capacidad para acoger a los invitados, cerca de 200, muchos venidos desde lejos, entre ellos familiares que viajaron desde Los Ángeles.
La abadía ofreció ese equilibrio entre grandiosidad y calma que la pareja buscaba: un marco visual perfecto para una boda que se sentía íntima pese al seguimiento mediático.
Antonio Banderas reacciona: emoción y cercanía
Fue el propio Antonio Banderas quien, sobre las 19:00, bajó a saludar a los periodistas apostados en los exteriores. Con traje oscuro y pajarita, copa en mano, el actor habló con naturalidad.
El actor describió la ceremonia como “muy bonita y muy emocionante” y agradeció la atención del equipo del lugar y la gente de Castilla y Valladolid.
Su gesto más comentado fue el brindis: un instante espontáneo, cercano y cálido, que suavizó la frontera entre la privacidad familiar y la curiosidad pública.
Brindis con la prensa y anécdotas del día
El brindis fue acompañado por ese humor afable que caracteriza a Banderas: bromeó sobre su corte de pelo, tomó en brazos un muñeco suyo que la prensa había colocado y prometió regalárselo a la novia.
También hubo desmentidos con gracia: negó la presencia de Chris Martin y aclaró que los rumores sobre un regalo inmobiliario eran infundados.
Esa mezcla de franqueza y buen humor convirtió su aparición en un momento memorable y amable.
Abadía Retuerta Valladolid: elección con significado
Stella habría elegido la abadía tras ver fotografías antiguas de la iglesia desconsagrada: un lugar de piedra y silencio que, según contó su padre, “estaba en su cabeza”.
El espacio permitió alojar a invitados y ofrecerles tranquilidad tras viajes largos, algo que la pareja valoró especialmente.
La familia y los invitados
Entre los asistentes destacaron miembros de la familia y amigos cercanos; se mencionó la posible presencia de Tippi Hedren, la abuela de la novia, y la cercanía de Melanie Griffith y Dakota Johnson.
La boda celebró un amor de larga data: Stella y Alex se conocen desde la infancia, lo que añadió un matiz de historia compartida y ternura al evento.
