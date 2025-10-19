Stella Banderas se casa y Antonio Banderas conmueve a la prensa

Stella Banderas se casa en la Abadía Retuerta. Antonio Banderas vivió ese momento, entre brindis y desmentidos a la prensa

Emocionado, Antonio Banderas brindó con la prensa por la boda de su hija Stella con su amigo de toda la vida, Alex Gruszynski.

La boda de Stella Banderas se convirtió en uno de esos episodios que mezclan emoción sincera y el inevitable interés mediático: un día de celebración en la Abadía Retuerta LeDomaine de Valladolid, con familiares, amigos y algunas caras conocidas que pusieron el toque internacional a una ceremonia entrañable.

RELACIONADAS Stella Banderas se casa con su novio de toda la vida

Pero más allá del vestido, la iglesia milenaria y los detalles del banquete, lo que se quedó en la memoria fue la imagen de Antonio Banderas como padre orgulloso, cercano y algo emocionado, saliendo a brindar con la prensa y compartiendo una frase que resume la jornada: “ha habido alguna lagrimilla”.

Boda de Stella Banderas: lugar y atmósfera

La elección de la Abadía Retuerta, un monasterio del siglo XII reconvertido en hotel de lujo, habla de un gusto por lo clásico y el recogimiento. Stella optó por un escenario que combina historia y capacidad para acoger a los invitados, cerca de 200, muchos venidos desde lejos, entre ellos familiares que viajaron desde Los Ángeles.

La abadía ofreció ese equilibrio entre grandiosidad y calma que la pareja buscaba: un marco visual perfecto para una boda que se sentía íntima pese al seguimiento mediático.

Antonio Banderas reacciona: emoción y cercanía

Fue el propio Antonio Banderas quien, sobre las 19:00, bajó a saludar a los periodistas apostados en los exteriores. Con traje oscuro y pajarita, copa en mano, el actor habló con naturalidad.

El actor describió la ceremonia como “muy bonita y muy emocionante” y agradeció la atención del equipo del lugar y la gente de Castilla y Valladolid.

Su gesto más comentado fue el brindis: un instante espontáneo, cercano y cálido, que suavizó la frontera entre la privacidad familiar y la curiosidad pública.

Brindis con la prensa y anécdotas del día

Cambio de elenco: la secuela de La Pasión de Cristo revela a sus nuevos protagonistas Leer más

El brindis fue acompañado por ese humor afable que caracteriza a Banderas: bromeó sobre su corte de pelo, tomó en brazos un muñeco suyo que la prensa había colocado y prometió regalárselo a la novia.

También hubo desmentidos con gracia: negó la presencia de Chris Martin y aclaró que los rumores sobre un regalo inmobiliario eran infundados.

Esa mezcla de franqueza y buen humor convirtió su aparición en un momento memorable y amable.

Abadía Retuerta Valladolid: elección con significado

Stella habría elegido la abadía tras ver fotografías antiguas de la iglesia desconsagrada: un lugar de piedra y silencio que, según contó su padre, “estaba en su cabeza”.

El espacio permitió alojar a invitados y ofrecerles tranquilidad tras viajes largos, algo que la pareja valoró especialmente.

La familia y los invitados

Entre los asistentes destacaron miembros de la familia y amigos cercanos; se mencionó la posible presencia de Tippi Hedren, la abuela de la novia, y la cercanía de Melanie Griffith y Dakota Johnson.

La boda celebró un amor de larga data: Stella y Alex se conocen desde la infancia, lo que añadió un matiz de historia compartida y ternura al evento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!