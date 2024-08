Stella Banderas se casa con su novio de toda la vida

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella Banderas (27) se casa. El afortunado es su gran amor, el financiero estadounidense Alex Gruszynski, a quien conoció en la escuela infantil Wagon Wheel School, de Los Ángeles.

“¡Podré pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre!”, escribió junto a la foto en la que muestra su anillo de compromiso, que refleja su gusto por el estilo vintage.

“Tengo muchas joyas de mi madre que le regaló mi padre, lo cual es muy especial, como sus anillos de boda y cosas así. Todas sus joyas son hermosas y tienen un gran significado detrás. Eso es lo que hace que las joyas sean especiales”, declaró Stella.

Stella Banderas y su historia de amor

La pareja salió de 2015 a 2019. Tras la ruptura, Stella Banderas se enamoró de Eli Meyer, pero seguía recordando a Alex, así que decidieron darse una segunda oportunidad. Así lo confirmaron en San Valentín de 2023 con un apasionado beso.

En marzo, la pareja fue vista con Antonio Banderas y Nicole Kimpel disfrutando de la Semana Santa en Málaga. Desde el balcón, donde presenciaban las procesiones, Alex y Stella no dejaban de mostrarse cariñosos. El amor es así.

Ahora, el anuncio del compromiso ha causado sorpresa, pero ha llenado de alegría a sus padres. Ellos se adelantaron a los planes de boda de Antonio Banderas y Nicole Kimpel, aunque estos todavía no tienen intenciones de casarse. “No me quiero casar. Ya me he casado dos veces y me ha salido muy caro”, aseguró el actor a ¡HOLA!.

