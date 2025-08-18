Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial: No es un ring, es servicio público

En todo caso de discrepancia, manejo de una emergencia, quien debe ganar siempre es el pueblo

Las actitudes poco políticas, tanto por parte de la primera autoridad de la nación, como de sus representantes en todo el territorio, o de alcaldes, prefectos o de cualquier persona que se desempeñe en un cargo gubernamental o labore en alguna institución del Estado, ya sea como resultado de una elección popular o por designación, son inadmisibles. 

Todos ellos son servidores públicos y como su nombre lo indica, deben llevar a cabo un trabajo, una misión, por encargo y en beneficio de sus mandantes. Sus labores deben estar encaminadas a satisfacer las necesidades de la población, a solucionar sus problemas y a conducirla planificadamente hacia un futuro de progreso y desarrollo. 

No tienen cabida por lo tanto las pugnas estériles, las bravuconadas, las mediciones de poder, los enfrentamientos verbales ni ningún tipo de actitudes hostiles entre sí, que puedan entorpecer programas, proyectos u obras destinadas a elevar la calidad de vida de la ciudadanía. Tampoco pueden frenar, obstaculizar o impedir que se investigue, sancione o reestructure instituciones y funcionarios con la finalidad de optimizar sus prestaciones y de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos.

En todo caso de discrepancia, manejo de una emergencia o toma de decisión sobre temas trascendentales, quien debe ganar siempre es el pueblo.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: No es un ring, es servicio público

  2. Roberto López: Me despido

  3. Modesto Apolo: Combatiendo el desempleo

  4. Tzach Sarid: Engaños con consecuencias mortales

  5. Joaquín Hernández: La insoportable levedad del ser

LO MÁS VISTO

  1. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

  2. Supernova Strikers 2025 EN VIVO: Mira aquí las peleas

  3. Barcelona SC vs Macará HOY: Canales dónde ver EN VIVO el partido de LigaPro

  4. Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio

  5. Río Guayas: Estas son las nueve rutas planeadas en la Hidrovía