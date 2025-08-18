Editorial: No es un ring, es servicio público

Las actitudes poco políticas, tanto por parte de la primera autoridad de la nación, como de sus representantes en todo el territorio, o de alcaldes, prefectos o de cualquier persona que se desempeñe en un cargo gubernamental o labore en alguna institución del Estado, ya sea como resultado de una elección popular o por designación, son inadmisibles.

Todos ellos son servidores públicos y como su nombre lo indica, deben llevar a cabo un trabajo, una misión, por encargo y en beneficio de sus mandantes. Sus labores deben estar encaminadas a satisfacer las necesidades de la población, a solucionar sus problemas y a conducirla planificadamente hacia un futuro de progreso y desarrollo.

No tienen cabida por lo tanto las pugnas estériles, las bravuconadas, las mediciones de poder, los enfrentamientos verbales ni ningún tipo de actitudes hostiles entre sí, que puedan entorpecer programas, proyectos u obras destinadas a elevar la calidad de vida de la ciudadanía. Tampoco pueden frenar, obstaculizar o impedir que se investigue, sancione o reestructure instituciones y funcionarios con la finalidad de optimizar sus prestaciones y de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos.

En todo caso de discrepancia, manejo de una emergencia o toma de decisión sobre temas trascendentales, quien debe ganar siempre es el pueblo.