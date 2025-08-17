Supernova Strikers 2025 EN VIVO: Mira aquí las peleas

Este domingo 17 de agosto, el Palacio de los Deportes de Ciudad de México se convertirá en el centro del entretenimiento digital con la llegada de Supernova Strikers 2025, un evento que combina boxeo amateur, música en vivo y la participación de reconocidos creadores de contenido de toda Latinoamérica. Inspirado en el formato de “La Velada del Año” del streamer Ibai Llanos, este espectáculo busca revolucionar la forma en que se consume deporte y cultura pop en la región.

En el ring se enfrentarán influencers, artistas, comediantes y streamers, en combates que llevan semanas generando expectativa en redes sociales.

La producción, respaldada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con entrenamientos profesionales, protocolos médicos y una puesta en escena pensada para brindar un show de alto nivel.

¿A qué hora iniciará el evento?

El evento arrancará con un pre-show a las 17:00 (hora del centro de México), que incluirá alfombra roja y peleas preliminares. La programación principal comenzará a las 18:00. Para quienes lo sigan desde otros países, los horarios serán los siguientes: 19:00 en Colombia, Ecuador y Perú; 21:00 en Argentina y Chile; y 01:00 (del lunes 18) en España.

¿Dónde ver Supernova Strikers EN VIVO y GRATIS?

Todo el evento podrá seguirse en vivo y sin costo a través de las plataformas oficiales de Supernova Boxing:

Twitch: https://www.twitch.tv/supernovaboxing?lang=es

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wsXcuaNAktk

Facebook : Supernova Boxing

TikTok: @supernovaboxing

Además, la plataforma DAZN lo transmitirá de forma internacional y, en México, algunas salas de Cinépolis también proyectarán el espectáculo.

Cartelera

Alana Flores vs Gala Montes

Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

Westcol vs Mario Bautista

Mercedes Roa vs Milica

Luis “Pride” Escudero vs Shelao

Artistas confirmados

Christian Nodal

María Becerra

Gabito Ballesteros

El Alemán

Xavi

