Supernova Strikers 2025 EN VIVO: Mira aquí las peleas
Revisa la cartelera y mira las peleas en vivo
Este domingo 17 de agosto, el Palacio de los Deportes de Ciudad de México se convertirá en el centro del entretenimiento digital con la llegada de Supernova Strikers 2025, un evento que combina boxeo amateur, música en vivo y la participación de reconocidos creadores de contenido de toda Latinoamérica. Inspirado en el formato de “La Velada del Año” del streamer Ibai Llanos, este espectáculo busca revolucionar la forma en que se consume deporte y cultura pop en la región.
En el ring se enfrentarán influencers, artistas, comediantes y streamers, en combates que llevan semanas generando expectativa en redes sociales.
La producción, respaldada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con entrenamientos profesionales, protocolos médicos y una puesta en escena pensada para brindar un show de alto nivel.
¿A qué hora iniciará el evento?
El evento arrancará con un pre-show a las 17:00 (hora del centro de México), que incluirá alfombra roja y peleas preliminares. La programación principal comenzará a las 18:00. Para quienes lo sigan desde otros países, los horarios serán los siguientes: 19:00 en Colombia, Ecuador y Perú; 21:00 en Argentina y Chile; y 01:00 (del lunes 18) en España.
¿Dónde ver Supernova Strikers EN VIVO y GRATIS?
Todo el evento podrá seguirse en vivo y sin costo a través de las plataformas oficiales de Supernova Boxing:
Twitch: https://www.twitch.tv/supernovaboxing?lang=es
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wsXcuaNAktk
Facebook : Supernova Boxing
TikTok: @supernovaboxing
Además, la plataforma DAZN lo transmitirá de forma internacional y, en México, algunas salas de Cinépolis también proyectarán el espectáculo.
Cartelera
- Alana Flores vs Gala Montes
- Franco Escamilla vs Escorpión Dorado
- Westcol vs Mario Bautista
- Mercedes Roa vs Milica
- Luis “Pride” Escudero vs Shelao
Artistas confirmados
- Christian Nodal
- María Becerra
- Gabito Ballesteros
- El Alemán
- Xavi
