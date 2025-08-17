Gisselle Rosales es la nueva Miss Ecuador 2025 rumbo a Miss International

La joven machaleña conquistó al jurado y fue la favorita del público en una gala deslumbrante

Mariam Gisselle Rosales Sánchez, de 21 años, representante de la ciudad de Machala, se coronó la noche del sábado 16 de agosto como la nueva Miss Ecuador 2025. La gala se desarrolló en el malecón del balneario de Salinas, en un escenario natural al pie del mar, donde la belleza, la música y los juegos de luces se unieron para brindar un espectáculo inolvidable que congregó a miles de personas.

¿Quién es Gisell Rosales?

La joven orense tiene una trayectoria destacada en los concursos de belleza. Fue reina de Machala entre 2022 y 2024, reina de la provincia de El Oro y actualmente ostenta el título de Reina Nacional de la Minería. Su constancia en las pasarelas y su preparación integral le han permitido alcanzar ahora la corona nacional.

Además de su belleza, Rosales se distingue por su formación académica. Es licenciada en Educación Inicial, domina el idioma inglés y lleva varios años impulsando labores sociales a través del programa ´Unidos por una Sonrisa´, que brinda apoyo a niños y familias de escasos recursos.

El Miss Ecuador 2025 contó con la participación de 19 candidatas provenientes de distintas ciudades y provincias del país. Por primera vez en varios años, el evento se realizó de manera abierta al público, lo que permitió que turistas y residentes de la Península de Santa Elena disfruten gratuitamente del espectáculo.

Las 19 participantes de la gala se lucieron en la pasarela del malecón de Salinas JOFFRE LINO

La atmósfera del certamen fue vibrante. El sonido de las olas del mar se mezclaba con los aplausos y gritos de apoyo de los asistentes, quienes animaron a sus favoritas durante cada pasarela. La producción incluyó presentaciones artísticas, efectos especiales y la participación de artistas nacionales, que hicieron de la noche un verdadero festival de belleza y cultura ecuatoriana.

Para garantizar una mejor experiencia, se instalaron pantallas gigantes a lo largo del malecón, donde la velada inició a las 19h00. El bullicio de las barras no paró durante toda la jornada.

Las barras alentaron a sus favoritas durante toda la jornada de belleza JOFFRE LINO

Final lleno de emociones

En la fase final, Gisselle Rosales disputó la corona junto a Alexandra Mina, representante de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien se ubicó como primera finalista y fue una de las favoritas del público. El cuadro de finalistas lo completaron: Emy Ocampo, de Manta; Gina Morales, de Guayaquil; Natalia Ormeño, de Bahía de Caráquez; y Sofía Pérez, de Samborondón.

Con este triunfo, Gisselle Rosales se convierte en la nueva embajadora de la belleza ecuatoriana y llevará la representación del país en certámenes internacionales, dejando en alto el nombre de Machala y de toda la provincia de El Oro.

