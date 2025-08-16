Expreso
El montaje del escenario donde se efectuará la gala quedó listo la mañana de este sábado
El montaje del escenario donde se efectuará la gala quedó listo la mañana de este sábado

En el malecón de Salinas se elige este sábado a la nueva Miss Ecuador 2025

Turistas y residentes podrán estar presentes en la gala de manera gratuita 

La mañana de este sábado todo quedó listo en el malecón de Salinas para la gran elección de Miss Ecuador 2025, evento que se desarrollará desde las 19h00 en un escenario natural frente al mar.

Desde tempranas horas se realizaron las últimas pruebas de sonido, la instalación de cámaras de televisión para la transmisión en vivo y los ajustes logísticos en la pasarela que recibirá a las 19 candidatas. Parte del malecón fue cerrado al tráfico vehicular con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, así como para facilitar la adecuación del área destinada al espectáculo.

La organización del certamen dispuso que la zona más cercana al escenario esté cercada con vallas, destinada a autoridades, familiares de las candidatas e invitados especiales. No obstante, el resto del malecón permanecerá abierto al público, que podrá disfrutar gratuitamente de la gala de belleza.

Si bien el año pasado Salinas también fue sede del concurso, esta es la primera ocasión en que el certamen se realiza en un espacio abierto, lo que permitirá a turistas y residentes ser parte directa de la elección. “¡Qué bueno! Nunca me imaginé que al venir a Salinas me encontraría con esto. No me lo perderé por nada”, expresó la cuencana Inés Prado, al observar los preparativos de la pasarela.

Durante los últimos días, las 19 candidatas han cumplido una intensa agenda en el balneario peninsular. Además de los ensayos, realizaron recorridos por los principales atractivos turísticos de la ciudad, participaron en un viaje de avistamiento de ballenas jorobadas y se unieron a una minga comunitaria de limpieza de playas, actividades con las que también mostraron su compromiso ambiental y social.

Las hermosas candidatas han participado de recorridos en distantes partes del balneario
Las hermosas candidatas han participado de recorridos en distantes partes del balneario

Las candidatas a Miss Ecuador 2025

Las jóvenes que competirán por la corona son: Giselle Rosales Sánchez, Joselyne Flores Zambrano, Emilia Raphaela Garófalo Castillo, Gina Morales Murillo, Romina Garnica Andaluz, Claudia Guachizaca Peralta, Valentina Noriega Molina, Karelys Guerrero Pareja, Angie Jakulis Villareal, Tatiana Lasso Valdivieso, Natasha Zamora Cantos, Natalia Ormeño Quintero, Antonella Chila Contreras, Diana Lascano Cortez, Valeria Palma Buendía, Ámbar Barona Preciado, Sofía Pérez Morán, Alexandra Mina Arce y Ami Ocampo Salgado.

