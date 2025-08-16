Miss Ecuador 2025: ¿Dónde ver hoy la gala de elección?

La noche del 16 de agosto en el Malecón de Salinas se elegirá a la sucesora de Eunice Rivadeneira

El Malecón de Salinas es el escenario de la elección de Miss Ecuador 2025, evento en el que participan 19 candidatas que buscan la oportunidad de representar al país en el Miss International. La gala se desarrolla el sábado 16 de agosto desde las 19:30 y es transmitida por Gamavisión y VitoTVO.

La actual soberana, Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, entrega la corona. En noviembre viajará a Japón para participar en el certamen internacional, donde se medirá con representantes de más de 70 países. Antes de despedirse, ella señaló:

“Cederé la corona a quien seguirá este legado. Mi compromiso con Ecuador no termina aquí, porque ser reina no es un título, es una misión que vive en el alma”.

Preparación y ensayos

Durante la semana, las candidatas ensayaron en el malecón, cerca del hotel Colón. El trabajo de coreografía estuvo a cargo de Jimmy Mendoza, mientras que Alberto Sánchez se enfocó en el entrenamiento de pasarela. La asesoría de imagen fue responsabilidad de Marco Tapia.

La organización está a cargo de María del Carmen de Aguayo, con la producción general de Alfredo Che Vera. Los presentadores son Claudia Schiess, Miss Ecuador 2011, y Carlos Luis Andrade.





Invitados y artistas

La gala cuenta con la participación de varios cantantes. En la lista figuran Las Damas de Oro, Maykel, Andreína Bravo, Alan Maldonado y Nick Rodríguez.

También estarán dos invitadas internacionales: la venezolana Andrea Rubio, Miss International 2023, y la presentadora argentina Roxana García, recordada por su paso por Despierta América y ahora parte del programa El News Café en Univisión Miami.

Andrea Rubio fue recibida en Salinas por María del Carmen de Aguayo y por Michelle Flores, directora de Cooperación Internacional del GAD de Salinas.

En el marco de la misma gala se anunciarán a las representantes de Ecuador para otros concursos internacionales: Miss Cosmo en Vietnam, Reina Hispanoamericana en Bolivia y el Reinado Mundial del Café en Colombia.

La corona

La corona de Miss Ecuador 2025 fue presentada el martes 12 de agosto. Es una pieza diseñada por Jonathan Tello, elaborada en oro blanco y plata, con base de filigrana. Está decorada con amatistas en dos tonalidades y cristales de roca en cortes de gota.

La corona diseñada por Jonathan Tello. Cortesía

Las aspirantes

Natalia Ormeño (21) – Bahía de Caráquez

Gisselle Rosales (21) – Machala

Ami Ocampo (21) – Manta

Alexandra Mina (19) – Santo Domingo

Joselyne Flores (23) – Guayaquil

Natasha Zamora (20) – Guayaquil

Gina Morales (25) – Guayaquil

Romina Garnica (21) – Pueblo Viejo

Valeria Palma (19) – Daule

Angie Jakulis (19) – Salinas

Antonella Chila (23) – La Libertad

Valentina Noriega (19)

Karelys Guerrero (25) – Guayaquil

Emilia Garófalo (18) – Quito

Claudia Guachizaca (22) – Loja

Diana Lascano (24) – Guayaquil

Ámbar Barona (24) – Naranjal

Sofía Pérez (19) – Samborondón

Tatiana Lasso (22) – Macará

Despedida de una reina

La salida de Eunice Rivadeneira marca el cierre de un ciclo. La reina se prepara para su viaje a Japón en octubre, donde iniciará la concentración para el Miss International 2024. Asegura que continúa su preparación. Esta noche la acompañará su familia.

Eunice Rivadeneira. Cortesía

