Alain Delon: A su hija le legó el cincuenta por ciento de sus bienes

El domingo 18 de agosto falleció el actor francés Alain Delon en su casa de Douchy en Francia. Antes de morir, el intérprete conocedor de su estado de salud después de sufrir una dolencia cardíaca y dos ictus, dejó escrita una carta de despedida para dar las gracias a los que estuvieron con él a lo largo de su vida.

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado su apoyo. Espero que los futuros actores vean en mí un ejemplo no solo como profesional, sino también en la vida cotidiana”, expresó.

El funeral del actor se celebrará en la más estricta intimidad. Será una ceremonia privada, a la que asistirán sus familiares más cercanos, entre ellos sus tres hijos: Anthony, de 59 años, Anouchka, de 33, y Alain Fabiel, de 30. A finales del mes de septiembre está previsto que se organice un homenaje a su trayectoria profesional, al que asistirán sus colegas.

Con su hija, Anouchka. Redes

Su hija, la más beneficiada

Consciente de que sus hijos iban a pelearse entre ellos, Delon, dejó repartida su fortuna. A Anouchka le legó el 50% de sus bienes y a los varones, el 25% a cada uno.

Los medios galos calculan que la fortuna de uno de los hombres más bellos del cine es de 275 millones de dólares.

No es ningún secreto el amor que le profesaba públicamente a su única hija y por ello le pidió que le acompañara cuando el Festival de cine de Cannes le otorgó la Palma de Oro honorífica a su carrera antes de sufrir el accidente cerebrovascular (2019).

Otros bienes

Por lo que respecta a sus bienes inmuebles, el más preciado era el Château de la Brûlerie en Douchy, en el departamento Centro-Valle de Loira, donde decidió pasar sus últimos años de vida. La propiedad tiene 120 hectáreas, la compró en 1971 y la decoró junto a su pareja Mireille Darc, uno de sus más grandes amores con quien estuvo de 1968 a 1983. La actriz y modelo falleció hace siete años, sumiendo a Delon en una profunda depresión.

También poseía una mansión en Suiza ya que desde el 2000 tenía la residencia en el lugar porque no deseaba pagar tantos impuestos, una decisión que fue criticada. En el pasado invirtió muy bien. Con sus primeros jugosos contratos compró una mansión a las afueras de París, posteriormente adquirió un fabuloso tríplex con vistas a la torre Eiffel y a mediados de los sesenta compró un terreno en el residencial Rancho Domingo (Benalmádena, Málaga) a raíz de su estancia en la mansión de su amigo Maurice Beriro -dueño del hotel Tropicana en Torremolinos- al quedar encantado del ambiente.

Algunas disputas familiares

El deterioro progresivo de Delon provocó disputas entre los hermanos Delon que incluso terminaron en denuncias entre ellos. Anthony y Alain-Fabien acusaron a Anouchka de querer trasladar a su progenitor a Suiza para controlarle mejor. Los varones también resaltaron que Anouchka les ocultó parte del expediente médicos con el fin de aclarar el verdadero estado de salud de la estrella.

Falleció el 18 de agosto. Redes sociales

Sin embargo, ellos se mantuvieron unidos para enfrentar a un enemigo común, Hiromi Rollin, la que fuera mano derecha del actor. Los hijos de Alain Delon temían que la japonesa, al ser la persona que más tiempo pasaba con el artista, se apoderase de su voluntad y quisiera quedarse con parte del legado. Aquello derivó en una denuncia que fue desestimada por la justicia.

