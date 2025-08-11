Expreso Playlist: Muz y sus canciones para llorar bien vestido

En esta edición de Expreso Playlist presentamos los estrenos más recientes de tres artistas ecuatorianos que exploran distintas maneras de contar historias a través de la música. Desde el pop emocional de Muz hasta la vulnerabilidad de Dicapo y la ofrenda simbólica de Ricardo Pita, la escena local se nutre de talento y sensibilidad.

Muz y su trilogía para llorar con estilo: Espinas

Muz continúa afianzando su identidad dentro del pop emocional con el lanzamiento de Espinas, Perfecciones como tú y Tonto Perdido, una trilogía que él mismo define como “música para llorar bien vestido”. Combinando pop, R&B, soul e indie, sus letras abordan temas como el apego ansioso y la ansiedad, conectando con una comunidad que encuentra en sus canciones un espacio para expresar emociones complejas. La trilogía ya está disponible en plataformas digitales.

Dicapo abraza sus cicatrices en Mis Heridas

El cantautor presenta Mis Heridas, un tema introspectivo de pop que mezcla vulnerabilidad y gratitud. Con producción de Jorge Nehme y Jaime Velmusic, la canción se sostiene en un coro que celebra la aceptación de las propias marcas emocionales. Este sencillo forma parte de la playlist editorial Novedades Viernes Colombia en Spotify, abriendo puertas para Dicapo en nuevos mercados.

Ricardo Pita inmortaliza la ofrenda en Canto con todos

Con arte visual de Krishna Ahmed, la canción nace de una anécdota familiar donde una piña se convierte en símbolo de cariño y gratitud. Canto con todos es un agradecimiento musical que refleja la intención de devolver algo especial a la comunidad, en una pieza llena de calidez y simbolismo. Ya disponible en todas las plataformas, invita a celebrar el gesto sencillo pero profundo de regalar desde el corazón.

