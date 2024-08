Alain Delon: Adiós a la gran leyenda del cine francés

Hablar de Alain Delon es hablar de las grandes ligas de la actuación. El actor, productor y escritor francés, de belleza innegable y símbolo sexual de la gran pantalla, dejó de existir el domingo 18 de agosto a los 88 años.

Eunice Rivadeneira Bermeo: Miss Ecuador 2024 ya tiene su reina Leer más

“Falleció en paz en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia”, asegura el comunicado que fue difundido a la agencia de noticias AFP. Su lucha contra varios problemas de salud que enfrentó en los últimos años llegó a su fin.

La infancia difícil de Alain Delon

Su éxito parecía contradecir la difícil infancia que vivió en Sceaux, un suburbio al sur de París en el que nació. Sus primeros años estuvieron marcados por el divorcio de sus padres y las múltiples expulsiones que sufrió durante su época estudiantil. Todo esto ocurrió antes de que sirviera en la Marina francesa en Indochina y aceptara trabajos eventuales en París.

Su primera participación en el cine se dio en 1957, cuando interpretó a un sicario en Quand la femme s’en mêle. Este fue el primero de muchos papeles antagónicos.

Su vinculación con las más importantes figuras del cine europeo en los años 60 lo llevó a lucirse y a demostrar su talento. Títulos como Plein soleil (1960), de René Clément; Rocco y sus hermanos (1960) y El gatopardo (1963), de Luchino Visconti; y Le samouraï (1967), de Jean-Pierre Melville, dan cuenta de ello.

Pero no todo era color de rosa. En 1968, Delon enfrentó un escándalo que involucró sexo, drogas y asesinato, el caso Markovic. Aunque fue interrogado, nunca fue acusado.

Alain Delon más allá de sus fronteras

Chris Martin y Dakota Johnson ¿Qué pasa en su relación? Leer más

Alain Delon participó también en producciones en idioma inglés. Entre ellas se cuenta la película antológica The yellow Rolls-Royce (1964), con un reparto impresionante que incluye a Ingrid Bergman, Shirley MacLaine, Omar Sharif, Rex Harrison, Jeanne Moreau y George C. Scott, entre otros. A esto se suman los westerns Texas across the river (1966), con Dean Martin, y Red Sun (1971), con Charles Bronson y Ursula Andress. Sin embargo, estas no igualaron el éxito obtenido en el cine europeo.

En 1985 ganó un premio César (el Óscar europeo) como mejor actor por su interpretación de un alcohólico en Nuestra historia, de Bertrand Blier, y fue nominado a un Globo de Oro por su papel como el apasionado y pobre Tancredi en El gatopardo.

Aunque en estos últimos años su nombre dejó de sonar, reapareció en televisión interpretando a viejos detectives en dos miniseries: Fabio Montale (2002) y Frank Riva (2003-04). Su contribución al cine mundial fue reconocida en 2005, cuando fue nombrado Oficial de la Legión de Honor francesa.

Alain Delon, sus amores

Matthew Perry: Su muerte lleva a la cárcel a cinco personas Leer más

Estuvo casado con la actriz y modelo Nathalie Delon (1964 a 1969), con quien tuvo a su hijo Anthony Delon, también actor. Además, es padre de Christian Boulogne, fruto de su relación con la cantante y actriz Nico, y de Anouchka y Alain-Fabien Delon, con la actriz holandesa Rosalie van Breemen.

Apuesto como era, el amor nunca le fue esquvio y la atracción que ejercía sobre las mujeres solo podría compararse con la de Rodolfo Valentino. El ideal para muchas, fue compañero por algún tiempo de Romy Schneider, Claudia Cardinale, Simone Signoret o Mireille Darc.

"Fue en ellas, en la mirada de mi primera mujer, Nathali, y en las de Romy (Schneider), Mireille (Darc) o la madre de mis hijos (Rosalie van Breemen), que hallé la motivación para ser lo que he sido, para hacer lo que debía hacer", decía el intérprete.

RELACIONADAS Halle Berry no pudo obligar a su exmarido a asistir a terapia

Así reaccionó Macron ante la muerte de Alain Delon

Katy Perry recibirá el premio Video Vanguard en los MTV Video Leer más

Ante su fallecimiento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió homenaje a Alain Delon describiéndolo como “un monumento francés”. De la misma manera, muchos otros lo recuerdan por lo que fue: un grande. “Señor Klein o Rocco, el Leopardo o el Samurai, Alain Delon interpretó papeles legendarios y hizo soñar al mundo, prestando su rostro inolvidable para sacudir nuestras vidas. Melancólico, popular, reservado, era más que una estrella: un monumento francés”, escribió Macron en X.

Por su parte, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, escribió: “La leyenda se ha ido. Alain Delon nos deja huérfanos de la edad de oro del cine francés que tan bien encarnó. Es una pequeña parte de la Francia que amamos la que se va con él”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!