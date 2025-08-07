Alcalde de Pujilí fue detenido para investigaciones por presunto peculado

Una de las viviendas allanadas fue la del alcalde del cantón Pujilí.

La madrugada de este miércoles 6 de agosto de 2025, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua, que incluyó la detención del alcalde de Pujilí, José Arroyo, investigado por el presunto delito de peculado.

RELACIONADAS Sancionan a vehículos en Quito por ocultar placas y estacionar en sitios prohibidos

La noticia fue confirmada por el ministro del Interior, Jhon Reimberg, quien publicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter): “Hace unos minutos, la Policía Nacional, en coordinación con la fiscalía general del Estado, detuvo a José Alcides A. C., alcalde de Pujilí, quien se encuentra acusado por peculado, como parte de las acciones del caso en mención”.

#URGENTE

Operativo Caso “Quimérico”.



Pujilí, Cotopaxi



Hace unos minutos, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, detuvo a José Alcides A.C. Alcalde de Pujilí, quien se encuentra acusado por peculado, como parte de las acciones del caso en… pic.twitter.com/wB8Jm7whTg — John Reimberg (@JohnReimberg) August 7, 2025

Según los resultados preliminares difundidos por el ministro Reimberg, el operativo dejó como saldo: 20 domicilios allanados, 13 funcionarios del GAD Municipal de Pujilí detenidos, tres personas naturales aprehendidas, una funcionaria pública detenida.

Ana Pesantes, nueva Embajadora del Ecuador ante Francia Leer más

Las diligencias se enmarcan en una investigación sobre presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas durante la actual administración municipal. Las autoridades presumen que se habría incurrido en sobreprecios, direccionamiento de contratos y posibles vínculos con empresas de fachada.

¿Qué lugares se allanaron?

Los allanamientos incluyeron oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pujilí, viviendas de funcionarios municipales y otras personas relacionadas con el proceso investigativo. La Fiscalía informó que en estos lugares se levantaron indicios materiales importantes, entre ellos computadoras, discos duros, comprobantes de depósitos bancarios, documentos físicos, teléfonos celulares y memorias externas.

En el caso particular del alcalde, su detención se produjo durante un operativo ejecutado en un inmueble en la provincia de Cotopaxi. La Fiscalía señaló que la detención responde a una orden judicial por su presunta implicación en un esquema de corrupción que involucra la adjudicación de contratos municipales bajo condiciones cuestionables.

La Fiscalía también comunicó que las investigaciones siguen en curso y que se están realizando los respectivos análisis de los indicios recopilados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!