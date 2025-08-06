Ana María Pesantes, nueva Embajadora del Ecuador ante Francia

El presidente Daniel Noboa Azin designó a Ana María Pesantes Salazar como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Ecuador ante la República Francesa. La decisión busca reforzar las relaciones con uno de los principales aliados europeos del país en áreas clave como cooperación, comercio, cultura, innovación y sostenibilidad.

Pesantes tiene una reconocida trayectoria en liderazgo público y diplomacia técnica. Fue candidata a la Vicepresidencia en el periodo 2020-2021 y colaboró con el presidente Noboa durante su paso por la Asamblea Nacional (2021-2023), donde impulsó reformas enfocadas en equidad, productividad, innovación y desarrollo económico.

Promotora de la Economía Violeta y la inclusión de género

Hasta su designación, Ana María Pesantes se desempeñaba como Secretaria Técnica de la Iniciativa de Paridad de Género (IPG Ecuador), respaldada por el BID, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Foro Económico Mundial (WEF). Desde ese espacio lideró una agenda innovadora para la inclusión económica de las mujeres, basada en datos, alianzas público-privadas y políticas de alto impacto.

Administradora de profesión, cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública y Privada, Marketing Estratégico y Políticas Públicas. Ha trabajado con organismos internacionales como ONU Mujeres, BID, AFD y el WEF. En 2023 fue reconocida como LinkedIn Top Voice en Equidad de Género, y es considerada una referente de las nuevas políticas transformadoras en América Latina.

Su visión para la Embajada en París

Pesantes fue coautora del modelo nacional de Economía Violeta, además de liderar la aprobación de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta en 2023, la primera en su tipo en América Latina. Esta normativa busca cerrar brechas estructurales y visibilizar el aporte económico de las mujeres en todos los sectores.

“Agradezco al Presidente Daniel Noboa por su confianza. Asumo con profundo honor esta representación ante la República Francesa, consciente del momento histórico que vive nuestro país por un nuevo Ecuador. Mi compromiso será fortalecer los lazos bilaterales, posicionar una imagen moderna y sostenible de nuestro país, y tender puentes entre nuestras culturas, talentos y capacidades productivas”, expresó Pesantes tras su nombramiento.

Ejes de su gestión diplomática

Durante su periodo al frente de la Embajada del Ecuador en París, Ana María Pesantes enfocará su gestión en:

Promover alianzas en cooperación académica, científica y tecnológica;

Atraer inversiones sostenibles y con alto impacto social;

Proyectar el talento ecuatoriano en industrias creativas y de innovación;

Impulsar el liderazgo de las mujeres ecuatorianas en la diplomacia;

Reforzar los vínculos con la comunidad ecuatoriana en Francia.

