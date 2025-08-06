Expreso
Según la AMT, el conductor de la camioneta circulaba con las placas de vehículo ocultas sobre la autopista Rumiñahui.
Según la AMT, el conductor de la camioneta circulaba con las placas de vehículo ocultas sobre la autopista Rumiñahui.Foto: Cortesía AMT

Sancionan a vehículos en Quito por ocultar placas y estacionar en sitios prohibidos

Los uniformados de la AMT imponen multas a los conductores en el valle y en el sur de Quito

El conductor de una camioneta fue sancionado este 6 de agosto de 2025 por ocultar las placas de su vehículo en Quito. Los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) identificaron la infracción cuando el automotor circulaba por la autopista General Rumiñahui y avenida Simón Bolívar, que conecta hacia el valle de Los Chillos, en el suroriente.

De acuerdo con la notificación que emitió la entidad, el propietario deberá pagar una multa de 141 dólares por conducir con placas ocultas. En este caso no se le redujo puntos en la licencia de conducir.

Sanciones por estacionar en sitios prohibidos

La AMT también señaló que sancionó a las personas que estacionaron su vehículos en zonas prohibidas del Centro Histórico y de la avenida Martha Bucaram, en el sur. 

Los infractores habían dejado sus automotores en lugares no permitidos, pese a que en los sitios había señalética que indicaba que las zonas no están habilitadas para ese uso.

Según el Inamhi, se estima que el frío se mantenga hasta las primeras horas del jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2025.

Quito tiene alerta de bajas temperaturas en pleno verano, ¿por qué?

Desde la AMT informaron que las sanciones se emitieron durante varios controles aleatorios en la capital y que las inspecciones se mantendrán a lo largo de la semana.

Además, la entidad hizo un llamado para que los conductores eviten usar los vehículos en el casco colonial, desde la tarde del viernes, por el festival de mapping.

