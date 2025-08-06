Sancionan a vehículos en Quito por ocultar placas y estacionar en sitios prohibidos

Los uniformados de la AMT imponen multas a los conductores en el valle y en el sur de Quito

Según la AMT, el conductor de la camioneta circulaba con las placas de vehículo ocultas sobre la autopista Rumiñahui.

El conductor de una camioneta fue sancionado este 6 de agosto de 2025 por ocultar las placas de su vehículo en Quito. Los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) identificaron la infracción cuando el automotor circulaba por la autopista General Rumiñahui y avenida Simón Bolívar, que conecta hacia el valle de Los Chillos, en el suroriente.

De acuerdo con la notificación que emitió la entidad, el propietario deberá pagar una multa de 141 dólares por conducir con placas ocultas. En este caso no se le redujo puntos en la licencia de conducir.

Sanciones por estacionar en sitios prohibidos

La AMT también señaló que sancionó a las personas que estacionaron su vehículos en zonas prohibidas del Centro Histórico y de la avenida Martha Bucaram, en el sur.

Los infractores habían dejado sus automotores en lugares no permitidos, pese a que en los sitios había señalética que indicaba que las zonas no están habilitadas para ese uso.

#GestiónAMT | 📍En la autopista Gral. Rumiñahui y av. Simón Bolívar realizamos control de placas.



🚗 Ocultar las placas es una infracción.



✅ Evita sanciones, cumple con la normativa.

☀️#QuitoRenace pic.twitter.com/sjwnPHHimu — AMTQuito (@AMT_Quito) August 6, 2025

Desde la AMT informaron que las sanciones se emitieron durante varios controles aleatorios en la capital y que las inspecciones se mantendrán a lo largo de la semana.

Además, la entidad hizo un llamado para que los conductores eviten usar los vehículos en el casco colonial, desde la tarde del viernes, por el festival de mapping.

