Conozca los horarios del Pico y Placa en Quito este jueves 7 de agosto

Las restricciones aplicarán en dos franjas horarias, como parte de las políticas municipales de gestión vehicular en Quito

La medida vial tiene cuatro límites que marcan el funcionamiento del Pico y placa en el Distrito Metropolitano.

El jueves 7 de agosto de 2025, el sistema de restricción vehicular conocido como Pico y placa operará con normalidad en Quito. Esta medida, implementada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), busca reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad urbana durante las horas de mayor tráfico.

La restricción aplicará en dos franjas horarias: desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y desde las 16:00 hasta las 20:00 en la tarde. En estos períodos, los vehículos particulares cuya placa finalice en determinados dígitos no podrán circular por las vías habilitadas dentro del perímetro urbano. El jueves 7 de agosto no podrán circular los autos y motos con placas terminadas en 7 y 8.

El control se mantendrá en zonas de alta circulación, como las avenidas Mariscal Sucre, 10 de Agosto, Maldonado, La Prensa, entre otras. La AMT desplegará operativos de control con agentes y cámaras automatizadas para sancionar a quienes incumplan la normativa.

¿Cuáles son las multas por incumplir el Pico y placa?

Los vehículos exentos del Pico y Placa incluyen transporte público, ambulancias, vehículos de emergencia, motocicletas y autos eléctricos. También están libres de restricción los automóviles conducidos por personas con discapacidad, debidamente registrados ante la entidad competente.

Los conductores que infrinjan la restricción vehicular en Quito se enfrentarán a sanciones económicas que varían según la reincidencia. La primera infracción conlleva una multa de 70,50 dólares, equivalente al 15% del Salario Básico Unificado (SBU).

En caso de una segunda infracción, la sanción asciende a 117,50 dólares (25% del SBU), y para una tercera o posteriores, la multa es de 235 dólares, correspondiente al 50% del SBU.

Cronograma del Pico y placa

El esquema de restricción vehicular se aplica de lunes a viernes, no se activa los fines de semana.

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

