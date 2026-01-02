El primer rescate silvestre de 2026 en Daule es una boa constrictor

La Policía trasladó al reptil desde La Aurora hacia el Parque Histórico. La Zona 5 cerró el 2025 con 165 especies salvadas

El 2026 inició con actividad inmediata para la policía ambiental en Daule. Apenas en el segundo día del año, la Zona 5 registró su primer procedimiento de fauna silvestre: una boa constrictor fue recuperada este viernes 2 de enero en la parroquia La Aurora.

RELACIONADAS Decomisan 113 kilos de musgo en Guayaquil durante operativos navideños

El reptil, que se encuentra en buen estado de salud, marca el arranque de las operaciones de conservación en un distrito que, durante el 2025, mantuvo una intensa lucha por la preservación de especies locales.

La boa fue dejada en una estación de bomberos CORTESÍA

Operativos de la Policía recuperan vida silvestre en el norte de Guayaquil Leer más

¿Cómo llegó la boa a manos de las autoridades?

El hallazgo no se dio en un operativo de campo, sino mediante la colaboración civil. Al mediodía, un ciudadano anónimo acudió a la estación del Cuerpo de Bomberos de La Aurora para entregar voluntariamente al animal que había encontrado.

El cabo Rayner Ortega, de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), detalló que tras recibir la alerta de los bomberos, los uniformados acudieron al sitio para asegurar la cadena de custodia. "El espécimen fue rescatado para posteriormente ser trasladado", indica el reporte oficial, destacando la rápida coordinación entre instituciones.

Para garantizar su bienestar, la boa fue trasladada al Parque Histórico de Samborondón.

El diagnóstico fue alentador para el inicio de año: el animal no presentaba heridas y su condición era sana. Las autoridades confirmaron que, tras el chequeo, se procedió a planificar su reinserción inmediata en su hábitat natural, lejos de la zona urbana de La Aurora.

Cifras del 2025

Este primer rescate de 2026 se cimenta sobre un año de alta operatividad. Según las cifras oficiales facilitadas por la UPMA a este Diario, la Zona 5 (que cubre jurisdicciones como Daule, Milagro y Naranjal) cerró el 2025 con un total de 165 rescates de fauna silvestre.

66 aves recuperadas.

56 mamíferos atendidos.

43 reptiles reinsertados (cifra que empieza a crecer con el caso de hoy).

Además de los rescates, el año pasado se ejecutaron 215 patrullajes en áreas protegidas clave como la Reserva Ecológica Manglares Churute, logrando la devolución de 1.290 cangrejos rojos al ecosistema.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!