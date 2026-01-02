Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Serpiente
La serpiente es joven y pequeña,CORTESÍA

El primer rescate silvestre de 2026 en Daule es una boa constrictor

La Policía trasladó al reptil desde La Aurora hacia el Parque Histórico. La Zona 5 cerró el 2025 con 165 especies salvadas

El 2026 inició con actividad inmediata para la policía ambiental en Daule. Apenas en el segundo día del año, la Zona 5 registró su primer procedimiento de fauna silvestre: una boa constrictor fue recuperada este viernes 2 de enero en la parroquia La Aurora.

RELACIONADAS

El reptil, que se encuentra en buen estado de salud, marca el arranque de las operaciones de conservación en un distrito que, durante el 2025, mantuvo una intensa lucha por la preservación de especies locales.

Policía Boa
La boa fue dejada en una estación de bomberosCORTESÍA
Policía Animales Zona 8

Operativos de la Policía recuperan vida silvestre en el norte de Guayaquil

Leer más

¿Cómo llegó la boa a manos de las autoridades?

El hallazgo no se dio en un operativo de campo, sino mediante la colaboración civil. Al mediodía, un ciudadano anónimo acudió a la estación del Cuerpo de Bomberos de La Aurora para entregar voluntariamente al animal que había encontrado.

El cabo Rayner Ortega, de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), detalló que tras recibir la alerta de los bomberos, los uniformados acudieron al sitio para asegurar la cadena de custodia. "El espécimen fue rescatado para posteriormente ser trasladado", indica el reporte oficial, destacando la rápida coordinación entre instituciones.

Para garantizar su bienestar, la boa fue trasladada al Parque Histórico de Samborondón. 

El diagnóstico fue alentador para el inicio de año: el animal no presentaba heridas y su condición era sana. Las autoridades confirmaron que, tras el chequeo, se procedió a planificar su reinserción inmediata en su hábitat natural, lejos de la zona urbana de La Aurora.

Cifras del 2025

Este primer rescate de 2026 se cimenta sobre un año de alta operatividad. Según las cifras oficiales facilitadas por la UPMA a este Diario, la Zona 5 (que cubre jurisdicciones como Daule, Milagro y Naranjal) cerró el 2025 con un total de 165 rescates de fauna silvestre.

  • 66 aves recuperadas.
  • 56 mamíferos atendidos.
  • 43 reptiles reinsertados (cifra que empieza a crecer con el caso de hoy).

Además de los rescates, el año pasado se ejecutaron 215 patrullajes en áreas protegidas clave como la Reserva Ecológica Manglares Churute, logrando la devolución de 1.290 cangrejos rojos al ecosistema.

RELACIONADAS

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Esta fue la heroica acción de Víctor Hugo Estrada, docente asesinado en Guayaquil

  2. Milei promulga ley para que argentinos blanqueen ahorros en dólares

  3. Ofensiva de 5 meses: EE.UU. destruye más de 35 lanchas y provoca más de cien muertes

  4. Aquiles Álvarez ofrece apoyo a María José Pinto bajo una condición: "ponga orden"

  5. Alerta naranja en el Reino Unido por una ola de frío ártico y nieve extrema

LO MÁS VISTO

  1. Joel Ordóñez llega al Liverpool y tendrá un contrato millonario en Inglaterra

  2. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  3. GRANASA denuncia presiones del Gobierno e intento de control sobre EXPRESO y EXTRA

  4. La muerte del docente Víctor Estrada fue presenciada por sus familiares en Guayaquil

  5. Muere la penúltima sobreviviente de una familia en accidente de tránsito en Manabí

Te recomendamos