Calor y radiación extrema en Guayaquil: el pronóstico para este 2 de enero de 2026

Inamhi prevé 32 °C. Revise la tabla de mareas y el nivel de radiación UV ante el próximo aguaje

Guayaquil enfrenta este viernes una jornada de calor intenso y radiación elevada. Según el monitoreo técnico de Segura EP y el Inamhi, la temperatura máxima escalará hasta los 32.0 °C pasado el mediodía, con una mínima de 23.5 °C registrada en la madrugada.

Poca lluvia y radiación UV de riesgo "Muy alto"

Pese a la nubosidad parcial, las precipitaciones se mantienen escasas en la zona urbana (apenas 1.778 mm acumulados), postergando la llegada de lluvias fuertes típicas del invierno.

El índice de radiación ultravioleta se ubica en nivel 8 (Muy alto). Las autoridades sanitarias y de riesgos recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00, usar bloqueador solar, gorras y mantenerse hidratado ante una humedad relativa del 69%.

Además, el comportamiento del río y los esteros está influenciado por la cercanía de la Luna Llena y el Perigeo Lunar (previstos para mañana, 3 de enero), lo que intensifica el movimiento de las aguas.

Según la tabla oficial de Segura EP e Inocar, estos son los horarios críticos de pleamar (marea alta) y bajamar para hoy: En el río de Guayaquil, la marea alta principal será a las 18:36 (4.40 metros), coincidiendo con la hora pico de tráfico. La marea baja de la tarde se registra a las 13:03 (0.67 metros).

La coincidencia de la fase de Luna Llena con el perigeo lunar (punto más cercano de la Luna a la Tierra) suele generar los conocidos aguajes. Se recomienda precaución en zonas bajas vulnerables a inundaciones por la subida de la marea en horas de la tarde y noche.

Aunque no se prevén lluvias torrenciales, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) sugiere conducir con precaución. El viento sopla a 5.14 m/s, lo que ayuda levemente a la dispersión de contaminantes, pero no reduce la sensación térmica.

TABLA DE MAREAS



🗓 02/01/2026



Revise la información para estar alerta en sectores cercanos a esteros y ríos. pic.twitter.com/xqKxqr2HTZ — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) January 2, 2026

