¿Quién es Tami Rivera, la creadora ecuatoriana más exitosa en OnlyFans?

En los últimos días el nombre de Tamara Rivera, más conocida como Tami Rivera, ha estado en las tendencias de redes sociales. El motivo es la duda que ha provocado su más reciente video cómico en TikTok e Instagram. donde simula la filtración de contenido erótico y que supera las 303.000 reproducciones.

Allí Tami Rivera volvió a captar la atención de sus seguidores qué rápidamente se volcaron a plataformas como X para comentar lo sucedido. La creadora de contenido ecuatoriana, llamada de cariño como La Tamarita, aclaró que el video formaba parte de un trend y no de un caso actual. Aunque reconoció que las filtraciones reales son parte del día a día en la plataforma OnlyFans. En declaraciones Diario EXTRA confesó las fotos y vídeos más subido de tono jamás han sido extraídos de la plataforma del visto azul, ya que son para suscriptores VIP.

¿Dónde nació Tami Rivera?

Rivera, nacida en Ecuador el 2 de septiembre de 1997, inició su carrera digital en TikTok con videos de fitness, bailes, lip sync y comedia, alcanzando más del millón de seguidores y 26 millones de ‘likes’. En Instagram suma más de 350.000 seguidores, consolidándose como una figura reconocida en el entorno digital nacional.

Tami Rivera inició en los reinados de belleza

Nacida en Quito, pero criada en Ibarra, su vida como personaje público empezó en los reinados de belleza. Fue Miss Imbabura Bikini Fitness y Reina del Carnaval de Urcuqu´í. En 2015 se sumó como candidata de Imbabura al Miss Teen Ecuador, en donde conoció a Dayanara Peralta y con la quien a´ún mantiene cercanía.

A sus 18 años se mudó a vivir sola Quito. En el 2022 empezó a actuar en vídeos cómicos junto a Kike Jav, y desde entonces se los ha vinculado sentimentalmente. Su ingreso a OnlyFans se da gracias a una jugada estratégica. Aprovechó un momento de alta exposición mediática, cuando un video de su pareja, el influencer Kike Jav, besando a otra mujer en un show en Estados Unidos se volvió viral. Entre la polémica y las menciones en redes, Tamara abrió su cuenta y en cuestión de días atrajo una gran base de suscriptores.

Su familia sabe que crea contenido en OnlyFans. "Mientras no le hagan daño a nadie tú sabrás que haces. No te mantenemos y no eres una niña", eso lo que me dijeron cuando les conté, especificó la modelo erótica en entrevista con Mauricio Garnica. Actualmente es la anchor de su pódcast Las Censuradas.

¿Cuándo empezó Tami Rivera en OnlyFans?

Cuando empezó en OnlyFans administró durante seis meses su perfil de forma independiente, hasta que Kike intervino para optimizar el negocio. Según han contado, él logró triplicar las ganancias gracias a un equipo especializado en producción de contenido, estrategia y monetización. El crecimiento llevó a que ambos fundaran una agencia para manejar cuentas de OnlyFans de otras creadoras. Actualmente representan a cinco modelos, todas con ingresos superiores a 10.000 dólares mensuales, lo que significa que la agencia genera más de 50.000 dólares al mes, sin contar las ganancias personales de Rivera.

