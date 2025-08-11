Dos arrestados por red de extorsión que amenazaba comercios en Guayaquil

La Policía aprehendió en Santa Elena a dos presuntos 'vacunadores' vinculados a más de 15 locales afectados en Guayaquil.

La mañana del domingo 10 de agosto, un operativo policial en el centro de Santa Elena culminó con la captura de dos hombres acusados de pertenecer a una organización dedicada a extorsionar a comerciantes en las provincias de Guayas y Santa Elena.

La acción fue liderada por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) y contó con el apoyo del equipo de Ciberinteligencia de la Policía Nacional.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de una comerciante, presentada el 28 de julio, quien aseguró haber recibido llamadas y mensajes con amenazas directas contra su vida y la de su familia.

Según su testimonio, los sospechosos exigían el pago de 5.000 dólares y advertían sobre la colocación de artefactos explosivos en su local si no accedía a sus demandas.

Frente al auge de extorsiones en Ecuador, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha una herramienta digital que permite denunciar este delito de forma anónima, directa y confidencial.



Todos los detalles 👉 https://t.co/hyf03i9rLZ pic.twitter.com/yBtN6rqEoj — Diario Expreso (@Expresoec) June 16, 2025

Detalles del operativo

Inseguridad en Guayaquil: más de 1.400 alertas en menos de una semana Leer más

En la intervención fueron detenidos José Luis Intriago Chilan, de 36 años, quien registra antecedentes por asociación ilícita, y Kevin Javier Torres Cifuentes, de 35, sin antecedentes penales.

La Policía señaló que ambos estarían involucrados en al menos 15 casos de extorsión cometidos contra negocios de Guayaquil.

Como parte de las evidencias, los uniformados decomisaron dos teléfonos celulares y cinco comprobantes de pago, los cuales quedaron bajo custodia para su análisis en el proceso judicial.

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan para identificar a otros posibles implicados y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión, resaltando que la colaboración ciudadana es clave para fortalecer la seguridad en el país.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ